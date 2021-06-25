"Надо вернуть должок "Маккаби". Алыкулов - о стиле "Каспия", смене тактики и борьбе за титул

Полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов удачно вышел на замену в матче с "Каспием" и отметился красивым голом. В интервью корреспонденту Vesti.kz игрок рассказал, что изменилось при Кирилле Кекере, с каким настроем он воспринимает старт в Лиге чемпионов и каковы шансы в чемпионской гонке КПЛ.

- Гулжигит, каковы твои впечатления от игры с "Каспием"?

- Мы долго к этому шли, нашли свою игру, поймали кураж, моментов было больше и мы все реализовали. Функционально мы выглядели на 90 процентов, но мы бились до конца.

- Соперник не разочаровал?

- Нет, соперник хороший, они катают и не боятся, нам было сложно. Но мы реализовали свои моменты, самое важное - три очка.

- Пять очков от конкурентов - это много?

- Радует, что мы победили, мы до конца будем бороться за чемпионство.

- Какие у тебя эмоции после жеребьевки Лиги чемпионов?

- Я хотел бы сыграть с ними, надо вернуть должок, потому что в прошлом году мы не смогли выиграть. В этот раз будем бороться за выход в Лигу чемпионов.

- Ты вернулся после сборной и сейчас не попал в основу, каково твое состояние на данный момент?

- Я легко себя чувствую, адаптация прошла нормально, а конкуренция это хорошо.

- Насколько я понял, Кекер изменил формацию в полузащите, теперь вы играете ромбом, это так?

- Да, тактика поменялась, но я только сейчас сыграл (при новом тренере), посмотрим, что будет дальше.

Добавим, что Алыкулов провел в нынешнем сезоне КПЛ 15 матчей за "Кайрат", забил два мяча и оформил три ассиста. Алматинский клуб сократил до пяти очков отставание от "Тобола" и "Астаны" (по 38 очков), делящих первое-второе места в КПЛ.

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