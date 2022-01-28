"Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство

Несмотря на то, что "Кайрат" покинуло большое количество важных игроков, известный казахстанский тренер Ваит Талгаев считает алматинцев главными фаворитами будущего сезона КПЛ. В интервью корреспонденту Vesti.kz опытный специалист заявил, что Курбан Бердыев хочет построить команду, которая будет конкурентоспособна в Европе.

"Ничего страшного, что из "Кайрата" ушли многие игроки. Надо просто знать работу тренера, тем более Бердыева. Просто так не уходят игроки, я знаю, как работает Курбан Бекиевич. Надо подождать. Думаю, будут большие вливания в состав, Бердыев найдет игроков под свою тактику, с кем-то уже переговоры наверняка ведут.

Мое мнение - "Кайрат" будет номером один в будущем сезоне чемпионата Казахстана. В Турцию на сборы сейчас подъедут игроки. Все будет нормально.

Мы как-то разговаривали с Бердыевым на базе "Кайрата". У него очень интересное видение футбола, мы долго беседовали. Поверьте, у него планы по "Кайрату" глобальные. Он хочет, чтобы "Кайрат" не только доминировал в Казахстане, но и был заметен в Европе - на это у него тоже большие планы. Он хочет выступать в еврокубках высоко и стабильно.

Поэтому, исходя из этой беседы, у меня такая уверенность в отношении "Кайрата". Многие волнуются, что ушли лидеры, но это ни о чем не говорит, значит, на эти позиции есть игроки. Просто так качественного футболиста ни один тренер не отдаст", - отметил Ваит Абдул-Хамидович.

Напомним, что "Кайрат" уже расстался со значительной частью игроков основного состава прошлого сезона. Первый полноценный сбор с контрольными матчами у алматинцев запланирован в феврале.