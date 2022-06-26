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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Мы очень хотим побеждать". Тренер "Кайрата" высказался о матче с "Таразом"

"Мы очень хотим побеждать". Тренер "Кайрата" высказался о матче с "Таразом"
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Тараза".

"В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали из Алматы поддержать команду. Также хотел бы отметить местных болельщиков. Сегодня на трибунах была создана великолепная атмосфера, было очень приятно играть. В результате получилась боевая ничья. Каждая команда хотела выиграть, но получили то, что получили.

Каждый тренер хочет выигрывать, и мы ехали в Тараз за победой, поэтому мы не очень довольны результатом. Мы очень хотим побеждать, и наш менталитет не позволяет нам рассчитывать на что-то меньшее. Та позиция в таблице, которую мы занимаем, мы с ней не согласны и каждый тур будем делать все, чтобы исправлять данную ситуацию", - приводит слова Кекера официальный сайт ФК "Кайрат".

Напомним, "Тараз" и "Кайрат" сыграли вничью со счетом 1:1. Перед этим матчем у "Кайрата" было две победы, а у "Тараза" два поражения.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
4 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
7 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
8 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Тараз ФК

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