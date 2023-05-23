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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Может играть в Европе". Экс-тренер сборной Казахстана выделил форварда "Кайрата"

"Может играть в Европе". Экс-тренер сборной Казахстана выделил форварда "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" Артур Шушеначев вошел в число лучших игроков чемпионата Казахстана по версии Виктора Кумыкова. Бывший тренер сборной Казахстана, а ныне наставник "Кайсара" в беседе с корреспондентом Vesti.kz выделил данные 25-летнего форварда. 

"Если говорить по итогам трети нынешнего чемпионата, то очень хорошо смотрятся Тагыберген и Жоао Пауло. Они вот выделяются сильно. Еще мне очень нравится Шушеначев - хороший нападающий. У него великолепные данные, он забивной. Не знаю, чего ему не хватает. Он может играть в Европе, в хорошем чемпионате. Польша? Да, для начала это отличный трамплин", - заявил Кумыков. 

В нынешнем сезоне Шушеначев забил пять голов в девяти матчах КПЛ. В прошлом году игрок получал предложения от российских и польских клубов, но сделки по разным обстоятельствам не состоялись. Позже игрок продлил соглашение с "Кайратом" до конца 2024 года.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Сборная РК по футболу

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