"Может быть, я получу предложение". Защитник "Астаны" - о завершении карьеры и задачах на новый сезон

Сербский защитник "Астаны" Антонио Рукавина
задумался о завершении карьеры. Об этом он заявил Mozzartsport.com
. Но перед этим он хотел бы со столичным клубом вернуться на чемпионский трон.
"У меня контракт с "Астаной" еще на один год. Я планирую, что он будет последним в моей карьере. Но, кто знает, может быть, я получу предложение, от которого не смогу отказаться", - рассказал Рукавина.
Перед уходом из футбола сербский игрок хочет вернуть "Астану" на вершину чемпионата Казахстана.
"В чемпионате были проблемы, особенно в начале сезона. Нам не повезло начать реконструкцию стадиона, поэтому все затянулось, шло медленнее, чем предполагалось, а потом коронавирус разбушевался. Решением КФФ все матчи проводились в Алматы, где были созданы все условия. Так, вся лига была упакована в один город, который представляет "Кайрат". Таким образом, они играли каждый матч в своем городе, в то время как остальные команды проводили матчи в качестве гостей.
Но план на следующий сезон состоит в том, чтобы вернуться на чемпионский трон. "Астана" может и должна добиться большего", - резюмировал игрок.
36-летний Рукавина в минувшем сезоне в КПЛ провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. "Астана" завершила чемпионат на третьем месте. Второе оказалось за "Тоболом", а "золото" завоевал "Кайрат". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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