Многомилионным штрафом и дисквалификацией обернулся матч "Актобе" - "Кайрат"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) вынесла ряд решений итогам заседания Контрольного, дисциплинарного и этического комитета, касаемого матча 11-го тура КПЛ "Актобе" - "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась 30 мая в Актобе и завершилась волевой победой гостей (2:1), который добились результата в меньшинстве.

Общая сумма штрафов для обоих клубом составила свыше 4,5 миллионов тенге. Кроме того, нападающий "Актобе" Идрис Умаев дисквалифицирован на пять матчей, а наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин получил дисквалификацию на пять игр.

"Актобе" - "Кайрат"

"За ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента Чемпионата, выразившееся в выходе на поле посторонних лиц на матче 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с пунктом 1 статьи 63 ДР, на ФК "Актобе", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 786 400 (семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) тенге. ФК "Актобе" оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно".

Кроме того, "Актобе" обязан выплатить штраф из-за поведения болельщиков:

"За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в использовании усилителя звука и выкрикивании нецензурных высказываний в адрес соперника на протяжении всего матча, а также бросании предметов на поле в матче 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР на ФК "Актобе", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 500 МРП, что составляет 1 966 000 (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге. ФК "Актобе" оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно".

Наказание коснулось форварда "красно-белых" Идриса Умаева.

"За физическое воздействие в отношении соперника на матче 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды "Актобе" Умаева Идриса дисквалифицировать на 5 (пять) матчей. Срок дисквалификации считать с 31 мая 2025 года".

За что наказали "Кайрат":

"За задержку матча на 3 минуты 30 секунд, вследствие позднего выхода команды из подтрибунного помещения, в матче 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с пунктом 1 статьи 63 ДР, на ФК "Кайрат", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. ФК "Кайрат" оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков и тренера вратарей команды в матче 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Кайрат", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Кайрат" оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении 1 (одного) игрока и главного тренера команды в матче 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с подпунктом 2) статьи 48 ДР, на ФК "Кайрат", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Кайрат" оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно.

За неспортивное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в адрес судьи матча 11 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" – "Кайрат", в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 ДР главного тренера команды "Кайрат" Уразбахтина Рафаэля дисквалифицировать на 4 (четыре) матча. Срок дисквалификации считать с 31 мая 2025 года.

За использование оскорбительных выражений в адрес болельщиков команды соперника, руководствуясь пунктом 28 главы 7 Кодекса этики КФФ, в соответствии со статьей 53 ДР, на главного тренера команды "Кайрат" Уразбахтина Рафаэля Радиковича наложить штраф в размере 150 МРП, что составляет 589 800 (пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот) тенге. Главному тренеру команды "Кайрат" Уразбахтину Рафаэлю Радиковичу оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно.

За использование провокационного жеста, руководствуясь пунктом 28 главы 7 Кодекса этики КФФ, в соответствии со статьей 53 ДР, на игрока команды "Кайрат" Громыко Валерия Игоревича наложить штраф в размере 75 МРП, что составляет 294 900 (двести девяносто четыре тысячи девятьсот) тенге. Игроку команды "Кайрат" Громыко Валерию Игоревичу оплатить штраф до 03 июля 2025 года включительно".

Скандал в матче "Актобе" - "Кайрат" обернулся дисквалификацией на 9 матчей. Подробности