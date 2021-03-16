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Многочисленный "Жетысу", перспективный "Шахтер", возрастной "Тобол". Сколько казахстанцев сыграло в первом туре сезона

Информация для Талгата Байсуфинова и Кайрата Нурдаулетова.

Многочисленный "Жетысу", перспективный "Шахтер", возрастной "Тобол". Сколько казахстанцев сыграло в первом туре сезона
Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Совсем скоро национальная и молодежная сборные проведут стартовые игры в этом году. Корреспондент Vesti.kz по итогам первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана проанализировал количество, а также возраст всех задействованных казахстанских игроков, и пришел к некоторым промежуточным выводам. 

*Рядом с фамилией указан возраст игрока, в скобках - средний возраст казахстанских игроков каждой команды

"Кайрат": Покатилов 28, Алип 21, Шушеначев 22, Усенов 20, Абикен 24 (23) 

"Жетысу": Шабанов 34, Орынбасар 23, Кислицын 35, Джанузаков 28, Балтабеков 27, Шабаев 34, Атыханов 21, Адиль 23, Калыбаев 21, Турысбек 29, Джалилов 26, Бахтияров 22, Оралбай 24, Аслан 27 (26,7) 

"Астана": Непогодов 33, Совет 21, Бейсебеков 28, Муртазаев 27, Прокопенко 20 (25,8) 

"Туран": Пасеченко 33, Керимжанов 31, Мухамед 19, Куантаев 30, Максымхан 28, Нусербаев 34, Даиров 25, Бейсенов 34, Толебек 30, Амиров 23  (28,7)

"Тобол": Мокин 39, Марочкин 30, Малый 30, Валиуллин 26, Жарынбетов 27, Тагыберген 30, Мужиков 31, Нургалиев 34, Мирошниченко 29, Омиртаев 22 (29,8) 

"Акжайык": Сапанов 35, Омаров 30, Хаиров 31, Тапалов 27, Парагульгов 26, Жагоров 23, Антипов 25 (28,1)

"Актобе": Нарзикулов 36, Темирхан 23, Ажимов 19, Перцух 24, Самородов 18, Федин 24, Жалмукан 24, Волков 39, Нурмугамет 24 (25,6) 

"Каспий": Воротников 35, Набиханов 23, Тайкенов 23, Дарабаев 32, Нусип 27, Сахалбаев 36, Каримов 21 (28,1)

"Атырау": Логиновский 35, Аманжол 22, Кайралиев 28, Калмуратов 24, Джуматов 23, Родионов 26, Ерсалимов 32, Жумаханов 18, Оспанов 23, Тастанбеков 20 (25,1) 

"Шахтер": Закиров 25, Габышев 31, Султанов 24, Кыбырай 23, Нурсеитов 20, Наджарян 23, Галкин 21, Кривенцев 25, Пайруз 21 (23,6) 

"Кайсар": Исламкулов 26, Шадманов 23, Нарзилдаев 27, Алтаев 31, Байжанов 36, Кенесов 20, Абзалов 21, Махан 23 (25,8) 

"Тараз": Сейсен 22, Амирханов 29, Айтбаев 29, Ахметов 30, Шаихов 27, Шахметов 32, Таубай 26, Байтана 28, Сулей 25, Жумабек 19, Сапаргалиев 27 (26,7) 

Безусловно, тут не хватает также данных по "Ордабасы" и "Кызыл-Жару", которые не сыграли свой матч, но позже мы проанализируем эти показатели вновь. 

Но что мы видим прямо сейчас. У "Кайрата" самый молодой состав казахстанцев, и при этом все пятеро, сыгравшие в туре против "Жетысу", вызваны в сборную Казахстана, хотя Шушеначев из-за травмы, вероятно, пропустит этот созыв. 

Однако с точки зрения работы на перспективу и количество задействованных казахстанцев, наиболее эффективные цифры у "Шахтера". Али Алиев подтверждает свои слова, что он будет делать ставку на молодых казахстанцев и работать так, чтобы они значительно прогрессировали. У "Шахтера" сыграли девять казахстанцев в матче с "Атырау", кроме того, их средний возраст лишь ненамного превышает костяк "Кайрата", у карагандинцев - 23,6. Также стоит отметить, что сейчас у "Шахтера" большинство местных игроков прошли через юношеские и молодежные сборные Казахстана, то есть у них действительно есть данные дорасти до национальной команды. 

Самый опытный казахстанский состав собрался у "Тобола", у них средний возраст практически 30 лет, но надо сказать, что большая часть игроков - это представители сборной, и таким образом костанайский клуб в какой-то степени является базовым для команды Байсуфинова. 

Значительно отразился на численности казахстанцев в составе массовый уход сборников из "Астаны". В первом туре Тихонов задействовал пять местных игроков, включая молодых Совета и Прокопенко. 

Самый многочисленный состав из казахстанцев в первом туре оказался у "Жетысу" - аж четырнадцать игроков, но их средний возраст достаточно весомый (26,7), и футболисты моложе 21 года задействованы не были. 

Среди юных и пока не совсем известных игроков стоит выделить: Алияра Мухамеда из "Турана", Алишера Ажимова и Максима Самородова из "Актобе", Абылайхана Жумабека из "Тараза" и Адильбека Жумаханова из "Атырау". 

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Сборная РК по футболу Жетысу ФК Тобол ФК Тараз ФК Шахтер ФК Байсуфинов Талгат Актобе ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Атырау ФК Акжайык ФК Арыс ФК

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