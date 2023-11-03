Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава

Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава
©ФК "Актобе"

"Актобе" не выпал из лидирующей тройки чемпионата Казахстана и вновь получил место в еврокубках, но с высокой вероятностью "красно-белых" ждет значительное обновление состава. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто может уйти и кого клуб сохранит. 

Стоит учитывать, что многие игроки из нынешнего состава подбирались под Андрея Карповича, и сейчас мы знаем, что казахстанский специалист максимально близок к уходу из клуба и переезду в Семей. Соответственно, некоторые футболисты могут уйти, имея сразу два аргумента - закончился контракт и в клубе уже не будет тренера, который был в них заинтересован. 

Среди казахстанской части у "Актобе" есть сразу несколько игроков, имеющих контракты как минимум на следующий год. Среди них - Алибек Касым, Бауыржан Байтана, Абылайхан Жумабек. В то же время заканчиваются контракты у опытных Стаса Покатилова и Дмитрия Шомко. Не совсем понятен статус Армана Кенесова, летом его с трудом удержали в "Актобе", но неизвестно, пересмотрели ли ему контракт с точки зрения длительности. Если нет, то наверняка он будет целью многих клубов КПЛ, включая "Астану", которая уже приходила за Арманом. Заканчивается соглашение и главной звезды команды - Максима Самородова. 21-летний нападающий сборной Казахстана нацелен уехать в Европу в ближайшее время. 

Судя по данным Transfermarkt, закончились контракты и у многих легионеров, включая лидеров "Актобе" - Леонеля Струмию, Милоша Раичковича, Шину, Элдера Сантану и Луку Гадрани. Из аренды в бельгийский "Гент" должен вернуться Андерсон Ньянгбо. Также о своем уходе из "Актобе" уже объявил нападающий Андрия Филипович. Любопытно, что едва ли не единственный легионер, чей контракт действует и на следующий год, - это полузащитник Ихаб Ганаем. 

На Сантану уже есть спрос от других казахстанских клубов, включая "Кайрат". Вероятно, востребованы внутри КПЛ будут и другие иностранцы, ведь Гадрани, Струмия, Раичкович и Филипович уже адаптированы к лиге и показали крепкий уровень. 

Очевидно, что комплектация состава "Актобе" будет зависеть от выбора нового тренера. И сюрпризы возможны. Допустим, если в клуб придет Магомед Адиев или Самат Смаков, в команде могут остаться многие казахстанцы, включая Самородова. 

Фото: ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Актобе ФК КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 17:41
КПЛ
©ФК "Актобе" Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава
Сегодня , 12:59
КПЛ
©Кадр из трансляции Долгожданное дерби! "Астана" - "Женис" в КПЛ - это круто, но есть большое "но"
Вчера , 20:00
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai "Елимай" решил судьбу Смакова: тренер отреагировал
Вчера , 19:44
КПЛ
©instagram.com/leonid.slutsky Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"
Вчера , 16:50
КПЛ
©Павел Лаптев Новичок КПЛ-2024 "выгнал" Смакова ради Карповича
Вчера , 15:46
КПЛ
©instagram.com/a.karpovich Назван новый клуб Андрея Карповича
Вчера , 13:40
КПЛ
©ФК "Астана" РПЛ или Европа? Один из лидеров "Астаны" близок к уходу из клуба
1 ноября, 19:59
КПЛ
©"Спорт-Экспресс" Экс-игрок сборной России отреагировал на слухи о Слуцком в "Актобе"
1 ноября, 16:20
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" собралась вернуть Стойлова и Твумаси
1 ноября, 15:20
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" выступила с сообщением
1 ноября, 14:00
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Насколько внимательно вы следили за КПЛ-2023? Пройдите наш тест и проверьте себя
31 октября, 20:59
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Стали известны все участники КПЛ-2024
31 октября, 18:58
КПЛ
©"Спорт-Экспресс" В "Актобе" сделали официальное заявление по Слуцкому
31 октября, 17:58
КПЛ
©ФК "Актобе" Замена игроку сборной Казахстана? Почему "Кайрат" хочет подписать форварда "Актобе"
31 октября, 17:13
КПЛ
©ФК "Женис" Трехкратный чемпион Казахстана спустя 16 лет вернулся в КПЛ
31 октября, 16:45
КПЛ
©КФФ Магомед Адиев сделал заявление об интересе со стороны "Актобе"
31 октября, 14:50
КПЛ
©ФК "Астана" Класс Тагыбергена и Томасова. Статистический разбор лучших игроков чемпионата Казахстана-2023
31 октября, 12:43
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" наказали после исторического чемпионства
31 октября, 12:10
КПЛ
©ФК "Женис" Впервые за 16 лет! Кто станет последним новичком КПЛ-2024
31 октября, 11:50
КПЛ
©КФФ Магомед Адиев нашел себе новую работу вместо сборной Казахстана
31 октября, 07:46
КПЛ
©UEFA Champioms League Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?
30 октября, 20:02
КПЛ
©ФК "Кайрат" Воспитанники "Кайрата" и форвард "Кайсара". Кем Адиев обновил сборную Казахстана
30 октября, 15:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" Лучший бомбардир КПЛ-2023 сделал эмоциональное заявление
30 октября, 14:33
КПЛ
©ФК "Актобе" Стало известно будущее Карповича в "Актобе"
29 октября, 21:23
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу
29 октября, 20:48
КПЛ
©ФК "Астана" Видеообзор ничьей в матче "Шахтер" - "Астана"
29 октября, 20:10
КПЛ
©ФК "Актобе" Видеообзор матча "Актобе" - "Жетысу"
29 октября, 19:34
КПЛ
©ФК "Окжетпес" Стал известен третий неудачник КПЛ
29 октября, 19:18
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти
29 октября, 19:05
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Астана" упустила победу в последнем матче КПЛ-2023

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus