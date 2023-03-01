Минус бразилец и кандидат в сборную? В "Ордабасы" рассказали об уходе игроков основы

Подписав большое количество игроков сборной Казахстана и статусных легионеров, "Ордабасы" также расстается с футболистами из прошлогоднего состава. В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов высказался о вероятном уходе Виктора Браги и Карама Султанова.
"Уйдут ли Султанов и Брага? Пока решения не приняты. Там есть детали, которые еще надо обговорить. Существует вероятность того, что Брага уйдет в аренду в "Мактаарал", но пока это в стадии обсуждения. По Султанову меньше ясности, ведь он свободный игрок, на данный момент у него нет контракта с "Ордабасы".
Подпишем ли мы еще игроков? Основную работу по селекции мы закончили. Летом, перед еврокубками, мы, наверняка, точечно усилим несколько позиций, но это будет максимум два-три игрока. Будем отталкиваться от того, что покажет команда в первой половине чемпионата Казахстана, посмотрим, каков игровой потенциал нынешнего состава", - отметил Абдубаитов.
Напомним, что в первом официальном матче сезона "Ордабасы" уступил "Астане" в игре за Суперкубок страны. Стартовую игру в КПЛ-2023 команда Александра Седнева проведет 4 марта против "Каспия".
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