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Минимальная поддержка от государства и акцент на детский спорт? Что ждет казахстанский футбол после 0:8 от Франции

Минимальная поддержка от государства и акцент на детский спорт? Что ждет казахстанский футбол после 0:8 от Франции
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Разгромное поражение сборной Казахстана по футболу в матче с Францией продолжает отзываться всеобщим негодованием. Теперь миллиардными расходами на этот вид спорта озаботились в Мажилисе Парламента РК. Корреспондент Vesti.kz предположил, какие сценарии возможны в казахстанском футболе в будущем.

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Пример Головкина и жесткие "ответки". Кто прав в спорах о миллиардах в казахстанском футболе после 0:8 от Франции

Напомним, накануне депутат Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола. Он предложил приватизировать все клубы и прекратить их финансирование за счет государства. Кроме того, депутат привел пример Узбекистана, где бюджет, выделяемый на футбол, по его словам, гораздо меньше, но соседи при этом уже построили десяток современных стадионов, а в Казахстане за 30 лет возведены всего две арены.

В свою очередь первый заместитель руководителя администрации Президента РК Даурен Абаев был менее категоричен - он выразил надежду на то, что сборная Казахстана сделает правильные выводы после этого поражения. Он отметил, что в прошедшем отборочном турнире национальная команда на отдельных отрезках показывала хорошую игру и набирала очки в матчах с Украиной и Боснией и Герцеговиной.

Что касается финансирования футбола, то Абаев подчеркнул, что полностью отказаться от этого государство не может, но отметил, что работа над поручением главы государства - переключить акцент с поддержки профессионального на массовый и детский спорт - уже идет.

Есть ощущение, что разгром в Париже послужит неким катализатором. Вероятным сценарием представляется уже реальное сокращение финансирования футбольных клубов, о чем говорилось в конце прошлого и в начале текущего года.

Так, в рамках сокращения финансирования профессиональные футбольные клубы могли рассчитывать только на 800 миллионов тенге в год из бюджетных средств и квазигосударственного сектора.

К примеру, в текущем сезоне бюджет чемпиона Казахстана костанайского "Тобола" составил два миллиарда 250 миллионов тенге - почти в три раза больше той суммы, которую планировалось выделять на каждый клуб.

Если брать прошлый сезон, то этим требованиям почти соответствовали "Кызыл-Жар" - 912 миллионов тенге и "Каспий", бюджет которого составлял один миллиард 30 миллионов.

Полностью удовлетворял данным критериям "Кайрат". Алматинцы получали из городского бюджета 800 миллионов тенге, которые тратились на академию клуба. Остальные 84 процента бюджета клуба формировались за счет спонсорских вливаний.

Как видим, данные примеры красноречиво говорят о том, что можно жить по средствам. И сценарий с сокращением бюджетов на волне возмущения общества вполне вероятен.

Напомним, сборная Казахстана в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 уступила Франции со счетом 0:8. Национальная команда заняла последнее место в группе D.

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Метки:
ЧМ-2022 Сборная РК по футболу КПЛ-2021 Мажилис

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