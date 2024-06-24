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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Мини-сенсации в КПЛ вынесли вердикт

Мини-сенсации в КПЛ вынесли вердикт
©instagram.com/fc_elimai

В минувшие выходные закрылся 12-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Некоторые матчи выдались упорными, передают Vesti.kz.

Своей оценкой по прошедшим играм поделился и телеграм-канал Серый CARDINAL.

"Ордабасы" и "Актобе" уходят в отрыв.

Шымкентцы не без труда, но ожидаемо разобрались на выезде с "Женисом". Одновременно игравший "Тобол" не сумел в гостях победить "Атырау". Даем в таком ключе, поскольку по подбору игроков костанайцы выглядят предпочтительнее. Однако атырауское поле уравнивает шансы. Плюс хозяева находятся в чуть лучшем физическом и психологическом состоянии.

"Актобе" дома с трудом переиграл "Шахтер". Все вновь решило индивидуальное мастерство группы атаки. На этот раз отличился не Самородов или Жан, а Дорни Ромеро. Необходимо также отметить Уче Агбо, отлично отыгравшего в центре поля. Отсутствие яркого и искрометного футбола в этом матче можно объяснить усталостью актюбинцев. Но их три очка не подлежат сомнению. "Шахтер", по сути, не наиграл даже на ничью.

Мини-сенсация случилась в Шымкенте, где "Туран" сумел отобрать очки у команды более высокого уровня - "Елимая". В превью к матчу мы высказывали опасения по поводу возможной потери очков семейчанами. Но после первого тайма они вели в счете, а затем имели на одного игрока больше. Однако победу все равно не удержали. В концовке матча судья и вовсе мог уравнять составы, но, видимо, пожалел игрока гостей.

Не станем вдаваться в подробности того, почему подопечные Андрея Карповича не сумели удержать преимущество. Анализ проведут он и его помощники. Просто если "Елимай" претендует на звание клуба верхнего эшелона, а так оно и есть, и заявляет о больших задачах, что тоже недалеко от истины, то такие матчи команда обязана выигрывать. Не хочется, чтобы такой интересный проект начал сходить с дистанции. Надеемся, что тренерский штаб проведет работу над ошибками и даст новый импульс команде. Ведь "Елимай", борющийся за медали, нашему футболу нужнее "Елимая", не имеющего мотивации", - пишет источник.

Напомним результаты матчей 12-го тура: "Жетысу" - "Кайсар" 1:2, "Кызыл-Жар" - "Астана" 0:1, "Атырау" - "Тобол" 0:0, "Женис" - "Ордабасы" 1:3, "Актобе" - "Шахтер" 1:0, "Туран" - "Елимай" 2:2.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Актобе ФК Туран ФК КПЛ Футбол Елимай ФК Женис ФК Тобол ФК Казахстан Атырау ФК Шахтер ФК

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