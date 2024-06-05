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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Миллионы тенге. Стало известно, за какую сумму "Астана" арендовала стадион в Алматы

Миллионы тенге. Стало известно, за какую сумму "Астана" арендовала стадион в Алматы
©ФК "Астана"

Столичная "Астана" заплатит около 150 миллионов тенге за аренду стадиона "Хан-Тенгри" в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С конца прошлого года стадион "Астана Арена", на котором с 2009 года проводит свои домашние матчи команда, находится на реконструкции. Ожидается, что весь сезон-2024 "Астана" будет жить и тренироваться в Алматы.

При этом клуб заплатит полагающуюся по договору сумму ФК "Хан-Тенгри" в течение года.

Домашние матчи в чемпионате, а также в Кубке Лиги "Астана" планирует проводить на "Хан-Тенгри" (бывший стадион университета КазНУ), а еврокубковые игры – на Центральном стадионе южной столицы.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Астана ФК КПЛ Алматы

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