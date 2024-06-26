Больше миллиона евро. Назван самый дорогой футболист в Казахстане

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов возглавил список КПЛ по трансферной стоимости, сообщают Vesti.kz.

По обновленным данным авторитетного портала Transfermarkt Самородов теперь стоит 1,2 миллиона евро. Он подорожал на 300 тысяч евро.

Примечательно, что в топ-3 трансферная стоимость у двоих игроков - Габи Кики ("Актобе") и Валерия Громыко ("Кайсар") составляет по 900 тысяч евро.

У остальных семи футболистов, входящих в топ-10 также одинаковая стоимость - по 800 тысяч евро: Артем Беседин, Асхат Тагыберген, Ловро Цвек (все "Ордабасы"), Иброхимхалил Юлдошев ("Кайрат"), Макс Эбонг ("Астана"), Егор Сорокин ("Елимай") и Алибек Касым ("Актобе").

Самым подорожавшим игроком стал молодой полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков. Его трансферная стоимость обновилась на 400 тысяч евро, теперь ценник на него составляет 700 тысяч (ранее 300 тысяч).