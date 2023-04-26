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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Меркель в "Астане, а Валиуллин в "Тоболе"? Куда летом перейдут игроки сборной Казахстана

Меркель в "Астане, а Валиуллин в "Тоболе"? Куда летом перейдут игроки сборной Казахстана
©КФФ

Ближайшим летом сразу несколько известных казахстанских игроков будут доступны на рынке в качестве свободных агентов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как может сложиться их будущее. 

Да, большинство казахстанцев имеют контракты как минимум до конца года, но есть и те, кто выступают за рубежом, и вот там их соглашения заканчиваются в июне. Самым заметным из таковых является Александр Меркель. Вы справедливо заметите, что хавбек уже не совсем казахстанец, поскольку паспорта РК у него нет, однако спрос на Меркеля все-таки может возникнуть. 

После разрушительного землетрясения в Турции клуб Меркеля "Газиантеп" снялся с розыгрыша. Контракт Александра с турецкой командой завершается в июне, он мог уйти уже весной, его даже предлагали "Астане" и "Актобе", но не сошлись по финансовым условиям. В Турции у Меркеля очень солидный оклад, поэтому на данный момент он просто решил дождаться завершения соглашения и потом уже рассматривать варианты.

Почему летом возвращение Меркеля в Казахстан все-таки может состояться? Многое зависит от спроса на игрока, да в той же Турции или Греции он может найти клубы среднего звена. Но не исключено, что на Александра снова выйдут наши команды, участвующие в еврокубках. В частности, усиление перед стартом Лиги чемпионов понадобится "Астане". Сейчас у столичного клуба есть один свободный слот для легионера и его вполне может занять Меркель, ведь в центре поля пока не слишком убедительно выглядят Неманья Йованчич и Аслан Дарабаев. Да, шансы на камбэк Меркеля в КПЛ не очень высоки, но они остаются.

А вот возвращение Алексея Щеткина в Казахстан выглядят более чем реальным. К сожалению, в России карьера одного из самых талантливых казахстанских форвардов вышла не совсем удачной. Сейчас Щеткин заканчивает сезон в "Кубани", которая находится рядом с зоной вылета в первой лиге. У Алексея 16 матчей в сезоне, один гол и три ассиста. Еще в прошлом году говорили о том, что Щеткин хотел бы вернуться в Казахстан, но у него был действующий контракт. Летом столь опытный нападающий, как Щеткин, может быть востребован среди команд в КПЛ, ведь далеко не у всех заиграли новые форварды в этом сезоне. 

К концу лета или в начале осени на рынке должен возникнуть еще один игрок, только недавний выступавший за сборную, - это Руслан Валиуллин. В сентябре двухлетняя дисквалификация латераля за примирение допинга завершается. До отстранения Руслан являлся едва ли не лучшим левым фланговым защитником в КПЛ, поэтому его кандидатура представляется очень интересной для многих клубов. Но, скорее всего, Валиуллина предпочтет вернуть "Тобол", где он ранее и выступал. Это может стать взаимовыгодным союзом, клуб получит квалифицированного игрока, а он сам начнет возвращение в профессиональный футбол в знакомой и комфортной среде. 

Фото: ФК "Газиантеп"©, ФК "Кубань"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Меркель Александр Валиуллин Руслан Щеткин Алексей Астана ФК КПЛ Тобол ФК Казахстан

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