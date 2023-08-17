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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Между нами пропасть". Правда ли, что у "Кайрата" самый маленький зарплатный фонд в КПЛ?

"Между нами пропасть". Правда ли, что у "Кайрата" самый маленький зарплатный фонд в КПЛ?
©ФК "Кайрат"

На днях главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер эмоционально высказался о нынешнем соотношении сил в КПЛ, в частности с финансовой стороны. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться, действительно ли у алматинцев наиболее скромные личные контракты в лиге.

Еще в начале прошлого года зарплатная ведомость "Кайрата" в связи с массовым уходом легионеров заметно снизилась. В этом сезоне "Кайрат" снова затянул пояса потуже. Но, по словам Кекера, алматинцы сейчас и вовсе аутсайдеры по этой части: 

"По зарплатной ведомости мы на 13-14-м месте в КПЛ. Это ни для кого не секрет. Между нами и участниками еврокубков пропасть в зарплатах. При этом занимаем места гораздо выше". 

В связи с таким заявлением мы должны взглянуть на состав "Кайрата" и прежде всего на количество легионеров. Их в алматинском клубе сейчас трое, плюс четыре россиянина. Примечательно, что весной клуб расторг контракт с Гулжигитом Алыкуловым, по слухам, его оклад был около 10 тысяч долларов. 

Очевидно, что сейчас лидерами по зарплатам в клубе являются Жоао Пауло, Виктор Васин, Маки Баньяк и Офри Арад. Жоао Пауло и Васин ранее имели оклады в районе 20 тысяч долларов. Опять же, по слухам, оба немного снизили свои условия в этом году. Хотя вероятно эта разница небольшая, ведь Васин вполне мог найти такие условия на родине, а Жоао могли предоставить улучшенное предложение в любом клубе из нынешней тройки лидеров. Баньяк, по информации Айдына Кожахмета, после возвращения из аренды пошел на значительные уступки клубу, несмотря на действующий контракт. По Араду есть достоверная информация, что львиную долю его оклада покрывает "Маккаби Хайфа", владеющая правами на игрока. Но так или иначе, даже эта часть легионеров в сумме зарабатывает около 50-60 тысяч долларов в месяц. 

Все остальные игроки, включая молодых россиян вероятно имеют заработок не больше двух миллионов тенге. Удивительно, но да, в "Кайрате" есть молодые казахстанцы, (которых даже вызывали в сборную), однако некоторые из них пока не имеют контракт даже в миллион тенге в месяц. 

Кекер прав в том, что их зарплатный фонд сильно уступает таким клубам, как "Тобол", "Актобе", "Астана" и "Ордабасы". Но уверенности в том, что алматинцы последние в лиге по этому показателю нет. У того же "Шахтера" в этом году мало легионеров и также достаточно своих молодых казахстанцев. Иностранцев уровня Жоао Пауло и Васина в Караганде нет, поэтому едва ли их зарплатный фонд выше, чем у алматинского клуба. У аутсайдеров "Мактаарала" и "Окжетпеса" иностранцев побольше, но все они с контрактами ниже среднего по рынку, скорее всего максимум там 5-6 тысяч долларов. Вероятно, чуть лучше положение в "Кайсаре" и "Жетысу", но точно не в разы и опять же есть предположение, что там итоговый бюджет по окладам не больше, чем у "Кайрата".

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45
2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39
3 Астана 18 12 3 3 23-14 39
4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32
5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30
6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27
7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26
8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24
9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24
10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20
11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17
12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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