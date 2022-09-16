Мечты о "Легии" и пример Сейдахмета . "Кайрат" расстанется с Алыкуловым?

Нынешний сезон для Гулжигита Алыкулова в "Кайрате" складывается посредственно и сам футболист уже не первый месяц нацелен покинуть алматинский клуб. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему этот союз находится на грани логичного разрыва.

Алыкулов очень яркий игрок, именно поэтому публика симпатизирует вингеру сборной Кыргызстана, однако есть одна закономерная тенденция. Ни при Курбане Бердыеве, ни при Кирилле Кекере игрок не являлся частью основного состава на дистанции. Это два абсолютно разных тренера, с разной идеологией и отношением. У "Кайрата" при этом уже со старта КПЛ-2022 были колоссальные кадровые проблемы, но даже в таких обстоятельствах ни бывший, ни нынешний тренер не видели Алыкулова однозначным игроком основы.

Да, безусловно, Алыкулов творческий, атакующий полузащитник и для футболистов подобного амплуа важна психология. Когда тебя не отпускают в большой польский клуб, когда ты перманентно в запасе, когда голевых действий практически нет - это дестабилизирует морально. Но все же есть профессиональный контракт, есть отличные условия у клуба, есть задачи и конкуренция. Это нормальная жизнь спортсмена.

По слухам, Алыкулов времен Шпилевского и нынешний - это два разных игрока с точки зрения отношения к делу. В недавнем матче с "Ордабасы" вингер просидел весь матч в запасе, и это тоже сигнал, который, возможно, не связан исключительно с формой футболиста.

Болельщики удивлены постоянному отсутствию игрока в основе и парируют тем, что Гулжигит выходит ярко на замену, обостряет, но в действительности это приносит мало пользы. Кроме того, только тренерский штаб видит, как работают игроки на тренировках, и они лучше знают о состоянии каждого.

Алыкулов уже публично говорит о намерении уйти из клуба, в этом проскакивает обида или, может быть, это восприятие игрока, что он уже перерос команду. "Кайрат" не отпустил футболиста в Польшу, но их логика была понятна, предложение от "Легии" с бесплатной арендой - это риск, и в случае травмы потери бы нес именно алматинский клуб. Игрок мог показать другой футбол и убедить потенциальных покупателей сделать предложение "Кайрату" с компенсацией (тем более, алматинцы ранее покупали Гулжигита за реальные деньги). Но в итоге практически весь сезон Алыкулов находится в состоянии того, что его недооценивают.

В этом смысле на контрасте выглядит пример Еркебулана Сейдахмета. Нынешний сезон казахстанец проводит едва ли не образцово в профессиональном плане. В "Кайрате" очень довольны (и в какой-то степени удивлены) тем, как изменился Сейдахмет, насколько он повзрослел. Еркебулан не жаловался на оборонительную позицию при Бердыеве, спокойно воспринял изначальное отсутствие в основе при Кекере и весь период только упорно работал, наконец, сконцентрировавшись на футболе.

Именно по части терпения и трудолюбия Сейдахмет в нынешнем сезоне оказался предпочтительнее Алыкулова, и если бы Гулжигит последовал по такому же пути, то его статус в команд,е скорее всего, был бы иным.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



