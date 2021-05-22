Матч "Астана" - "Кайрат" обслужит скандальный судья. Подробности

Департамент судейства и инспектирования КФФ определил арбитров для обслуживания матчей 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, на центральный матч тура "Астана" - "Кайрат" назначен судья Денис Измайлов, который совсем недавно был отстранен от работы за ошибки.

"Вы же еще не успели забыть чудачества Измайлова в матче "Тобол" - "Тараз"? За неназначенный пенальти в ворота гостей его отстранили от работы. Правда, не сказали - на какой срок. И вот, отбыв свои три-четыре тура, он вернулся. Да еще и сразу на главный матч чемпионата. Это нормально?", - пишет журналист Айдын Кожахмет.

А вот что по этому поводу пишет телеграм-канал "Тень отца Гурмана": "Назначение Дениса Измайлова главным арбитров, а вместе с ним и Александра Гаузера одним из дополнительных на матч "Астана" - "Кайрат" говорит о том, что хозяевам не стоит рассчитывать на так называемое домашнее судейство.

У КФФ занозой в одном месте сидят оба клуба, но сейчас столичная команда засела у наших чиновников в печенке еще глубже, чем перманентно оппозиционный "Кайрат". И как раз под руководством "слабовидящего" Измайлова проще всего добиться результата, нужного определенным силам в федерации.

Я не скрываю своей симпатии к алматинской команде, "Кайрат" - это любовь с детства. Для меня это Пеха, Ваха, Фанас, Курбан, Никитенко, Найдовский и Убыкин в воротах. Я был счастлив, когда "желто-черные" стали чемпионами-2020, свергнув с трона как раз столичную команду.

Но сейчас главный раздражитель КФФ – как раз "Астана", из двух "зол" там выбрали большее".

Напомним, матч "Астана "- "Кайрат" состоится 23 мая и пройдет на стадионе "Астана Арена". Столичный клуб лидирует в таблице, опережая алматинцев на 12 баллов.

Трансляцию будет вести телеканал Qazaqstan, начало игры в 21:00.

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