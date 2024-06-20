Матч "Актобе" могут перенести из-за Лиги конференций

Матч чемпионата Казахстана "Атырау" - "Актобе" могут перенести на более поздний срок, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

"Причина - участие актюбинцев в Лиге конференций. Игра должна состояться 14 июля, однако до этого, 11-го числа, "Актобе" примет боснийский "Сараево", а уже 18 июля проведет ответный поединок в гостях. Как видно, матч в Атырау, с очень сложным соперником, на очень сложном поле может создать кучу сложностей. И дело не в возможной потере очков, это только верхушка айсберга. Из-за сложной логистики "Актобе" придется намного тяжелее в ответном матче с сильным соперником, коим, несомненно, является "Сараево".

Надеемся, что атыраучане не станут следовать прошлогоднему примеру "Каспия" и "Аксу", а пойдут навстречу соотечественникам", - пишет источник.