"Мактаарал" обыграл "Шахтер" после невероятного финта Жангылышбая

Один из аутсайдеров чемпионата Казахстана "Мактаарал" уверенно обыграл на своем поле "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Кайрата Нурдаулетова забила три мяча в ворота карагандинцев, в то время как гости отличились всего однажды - 3:1. В составе "Мактаарала" голы на своей счет записали Адильхан Добай, Биллал Себаихи и Токтар Жангылышбай. У "Шахтера" свой пятый гол в сезоне оформил грузинский полузащитник Тимур Чогадзе.
Особенно эффектным получился гол Себаихи, который состоялся после индивидуального прохода Жангылышбая, красиво обыгравшего защитника и отдавшего голевую передачу на француза.
"Мактаарал" сыграв 19 матчей в КПЛ-2023 имеет 18 набранных очков. У "Шахтера" 23 очка после 21 игры.
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