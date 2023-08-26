"Мактаарал" обыграл "Шахтер" после невероятного финта Жангылышбая

Один из аутсайдеров чемпионата Казахстана "Мактаарал" уверенно обыграл на своем поле "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрата Нурдаулетова забила три мяча в ворота карагандинцев, в то время как гости отличились всего однажды - 3:1. В составе "Мактаарала" голы на своей счет записали Адильхан Добай, Биллал Себаихи и Токтар Жангылышбай. У "Шахтера" свой пятый гол в сезоне оформил грузинский полузащитник Тимур Чогадзе.

Особенно эффектным получился гол Себаихи, который состоялся после индивидуального прохода Жангылышбая, красиво обыгравшего защитника и отдавшего голевую передачу на француза.

"Мактаарал" сыграв 19 матчей в КПЛ-2023 имеет 18 набранных очков. У "Шахтера" 23 очка после 21 игры.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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