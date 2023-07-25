Лучший защитник КПЛ? Как Аманович стал одним из лидеров "Астаны"

Зимой из "Тобола" в "Астану" перебралась целая группа игроков и уже сейчас можно сказать, что лучше остальных зарекомендовал себя северомакедонец Алекса Аманович. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему защитник выделяется в Казахстане и является важной фигурой в команде Григория Бабаяна.
Аманович приехал в Казахстан в 2020 году, тогда его подписал "Тобол", который собирал чемпионский коллектив во главе с Бабаяном. Это был один из самых успешных трансферов костанайцев. Алекса подходил по стилистике не только команде, но и всему чемпионату. Отличные антропометрические данные вкупе с атлетизмом и выносливостью позволили Амановичу легко адаптироваться в силовом чемпионате Казахстана.
Три стабильных сезона в Костанае привели Алексу в "Астану". Примечательно, что из целого набора качественных игроков "Тобола" Бабаян выбрал Томашевича, Йованчича и как раз Амановича. А сейчас из этой троицы наиболее уверенно и стабильно выглядит как раз Алекса.
Аманович один из функционально важных футболистов "Астаны", поскольку его универсальность позволяет команде переключаться на разные сочетания, причем это возможно даже в период игры. При условно неудачном результате, Алекса выдвигается с позиции левого центрального защитника на фланг и таким образом "Астана" может более агрессивно играть впереди.
Кроме того, Аманович, пожалуй, самый квалифицированный защитник "Астаны" по части выхода из обороны. Он способен начать атаку как средним/дальним пасом, так и продвинуть мяч на ведении. Умение подключиться в атаку разными способами он демонстрировал в недавних играх с тбилисским "Динамо". На "Астана-Арене" Алекса едва не забил после впечатляющего индивидуального слалома, а в Грузии именно он отдал две голевые передачи - сначала на Бейсебекова, а затем шикарно отправил на свободное пространство Дарбо.
Если говорить о статистике, Аманович крайне стабилен и востребован. Он практически не пропускает матчи "Астаны". У защитника уже 2100 игровых минут в этом сезоне - больше Амановича в "Астане" не играет никто. И даже будучи игроком центра обороны, северомакедонец забил важный гол в Суперкубке страны, отдал два ассиста в КПЛ и записал еще два ассиста в Лиге чемпионов.
Подобное сочетание качеств и стабильности делают Амановича не только сильнейшим защитником "Астаны", но и вероятно лучшим игроком обороны во всем чемпионате Казахстана.
Фото: ФК "Астана"©, ФК "Тобол"©
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