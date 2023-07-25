Лучший защитник КПЛ? Как Аманович стал одним из лидеров "Астаны"

Зимой из "Тобола" в "Астану" перебралась целая группа игроков и уже сейчас можно сказать, что лучше остальных зарекомендовал себя северомакедонец Алекса Аманович. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему защитник выделяется в Казахстане и является важной фигурой в команде Григория Бабаяна.

Аманович приехал в Казахстан в 2020 году, тогда его подписал "Тобол", который собирал чемпионский коллектив во главе с Бабаяном. Это был один из самых успешных трансферов костанайцев. Алекса подходил по стилистике не только команде, но и всему чемпионату. Отличные антропометрические данные вкупе с атлетизмом и выносливостью позволили Амановичу легко адаптироваться в силовом чемпионате Казахстана.

Три стабильных сезона в Костанае привели Алексу в "Астану". Примечательно, что из целого набора качественных игроков "Тобола" Бабаян выбрал Томашевича, Йованчича и как раз Амановича. А сейчас из этой троицы наиболее уверенно и стабильно выглядит как раз Алекса.

Аманович один из функционально важных футболистов "Астаны", поскольку его универсальность позволяет команде переключаться на разные сочетания, причем это возможно даже в период игры. При условно неудачном результате, Алекса выдвигается с позиции левого центрального защитника на фланг и таким образом "Астана" может более агрессивно играть впереди.

Кроме того, Аманович, пожалуй, самый квалифицированный защитник "Астаны" по части выхода из обороны. Он способен начать атаку как средним/дальним пасом, так и продвинуть мяч на ведении. Умение подключиться в атаку разными способами он демонстрировал в недавних играх с тбилисским "Динамо". На "Астана-Арене" Алекса едва не забил после впечатляющего индивидуального слалома, а в Грузии именно он отдал две голевые передачи - сначала на Бейсебекова, а затем шикарно отправил на свободное пространство Дарбо.

Если говорить о статистике, Аманович крайне стабилен и востребован. Он практически не пропускает матчи "Астаны". У защитника уже 2100 игровых минут в этом сезоне - больше Амановича в "Астане" не играет никто. И даже будучи игроком центра обороны, северомакедонец забил важный гол в Суперкубке страны, отдал два ассиста в КПЛ и записал еще два ассиста в Лиге чемпионов.

Подобное сочетание качеств и стабильности делают Амановича не только сильнейшим защитником "Астаны", но и вероятно лучшим игроком обороны во всем чемпионате Казахстана.

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Тобол"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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