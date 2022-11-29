Лучший молодой игрок КПЛ-2022 интересен российским клубам

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов входит в сферу интересов нескольких клубов российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучший молодой игрок чемпионата Казахстана по версии ПФЛК еще в прошлом году привлек внимание скаутов российских клубов. Летом этого года к нападающему "Актобе" был предметный интерес со стороны "Ахмата", однако западно-казахстанский клуб не захотел отпускать своего воспитанника.

На данный момент интерес к Самородову от клубов РПЛ сохраняется. В частности, среди потенциальных кандидатов на казахстанца присутствует московское "Торпедо".

Контракт Самородова с "Актобе" завершается в этом году, поэтому он может перебраться в другой клуб в качестве свободного агента.

Добавим, что в прошедшем сезоне КПЛ Самородов отметился в составе "Актобе" тремя голами и пятью результативными передачами в 22 матчах. Также на его счету шесть игр в Кубке Казахстана и один ассист.

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