Лучший бомбардир европейского чемпионата назвал причины перехода в "Актобе"

Французский футболист Уго Видемон объяснил, почему решил принять предложение "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В финансовом плане "Актобе" сделал мне великолепное предложение. В спортивном плане - это один из крупнейших клубов Казахстана, где наиболее царит страсть, в этом он немного похож на "Марсель". Очень много страсти. Несколько лет назад это был один из лучших клубов страны, сейчас дела обстоят немного хуже, но они хотят воссоздать большую команду. Есть предложения, от которых невозможно отказаться", - приводит его слова KazFootball.kz со ссылкой на La Montagne.

Отметим, что француз в двух сезонах подряд (2020 и 2021) становился лучшим бомбардиром чемпионата Литвы, забив за "Жальгирис" 13 и 17 мячей соответственно. Также он выступал за бельгийский "Тюбиз", польскую "Вислу" из Кракова, французские "Аяччо" и "Клермон".