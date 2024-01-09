Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Лучшее, что случилось со мной". Легионер "Актобе" сделал эмоциональное признание

"Лучшее, что случилось со мной". Легионер "Актобе" сделал эмоциональное признание
©ФК "Актобе"

Аргентинский легионер "Актобе" Леонель Струмия высказался о своем первом сезоне в Казахстане и озвучил цели на предстоящий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Puntalvillamaria.com.ar. Он назвал год в казахстанском клубе лучшим в своей карьере.

До этого Струмия на протяжении девяти лет выступал в чемпионате Латвии.

"Это очень популярный клуб, все матчи проходят при 20 тысячах зрителей. Они вручили мне капитанскую ленту, и в 2024 году мы будем бороться за титул", - заявил аргентинец.

Он отправился с "Актобе" в Турцию на предсезонные сборы. По его словам Казахстан достаточно экзотическая страна.

"Я уезжаю при температуре более 30 градусов, а в Казахстане -20. Это азиатская страна, с обычаями и образом жизни, очень отличающимися от наших, а также от Латвии, которая находится в Европе. К счастью, все прошло хорошо, и мы адаптировались вместе с семьей", - добавил он.

Несмотря на то, что в отличии от Латвии он не смог завоевать в Казахстане титулы, аргентинец настаивает на том, что это был его лучший год в профессиональном футболе.

"В "Актобе" со мной происходили сумасшедшие вещи. У меня был очень хороший год, хотя я и не выиграл титулов, как в Латвии, где я каждый год что-то выигрывал. Тем не менее, я бы сказал, что это мой лучший год в профессиональном футболе и я действительно наслаждался им в 31 год.

Я чувствовал себя как в Аргентине из-за страсти людей, и через два месяца они дали мне капитанскую повязку, как раз в классическом матче против "Астаны", которую мы обыграли в двух проведенных матчах.

На улице тебя останавливают, просят сфотографироваться и дают понять, что ты должен побеждать. Мы боролись на всех фронтах, но этого не произошло, в Лиге конференций мы уступили команде из Румынии ("Сепси") до этого пройдя соперника из Грузии (кутаисское "Торпедо").

Аргентинец рассказал о работе бывшим тренером "Актобе" Андреем Карповичем.

"Мне это нравится, и я был капитаном в латвийских командах. Я был удивлен, потому что только что пришел в клуб. Он объяснил, что мой профессиональный подход к тренировкам и игра за команду заставили его выбрать именно меня. Сейчас Карпович стал тренером "Елимая", и хотел взять меня, но я мотивирован остаться в "Актобе".

Мне нравится играть за самый популярный клуб, и это заставляет меня стремиться и расти. Я без колебаний решил остаться.

В день моего дня рождения (29 сентября), когда мы обыграли "Астану", люди скандировали мое имя. Очень приятно переживать это вместе с сыном и женой. В Латвии я тоже добился больших успехов, но уровень признания в Казахстане в первый год моего выступления был огромным, несмотря на то, что я не являюсь ни бомбардиром, ни признанным игроком", - заявил Струмия.

31-летний Струмия стал игроком "красно-белых" в начале года. Сыграл 30 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Аргентина

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:32
КПЛ
©ФК "Кайсар" В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена
Сегодня , 09:09
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы
Сегодня , 00:36
КПЛ
©ФК "Актобе" "Лучшее, что случилось со мной". Легионер "Актобе" сделал эмоциональное признание
Вчера , 18:05
КПЛ
©ФК "Женис" Новичок КПЛ решил судьбу иностранного бомбардира
Вчера , 14:30
КПЛ
©КФФ Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана
Вчера , 12:52
КПЛ
©CSL "Кайрат" вернет Жукова? Стала известна позиция клуба
Вчера , 10:46
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Казахстанский клуб объявил об уходе сразу четырех игроков
Вчера , 09:04
КПЛ
©ФК "Тобол" Обладатель Кубка Казахстана остался без клуба
Вчера , 08:15
КПЛ
©instagram.com/_elmessaoudi_/ "Тобол" объявил о трансфере футболиста сборной Марокко
7 января, 19:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" оформила первый трансфер зимнего межсезонья
7 января, 18:00
КПЛ
©UEFA Патрик Твумаси может вернуться в КПЛ. И это не "Астана"
6 января, 21:58
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" "Кровью себе бутсы мазали". Опытный иностранец - о жизни в Казахстане
6 января, 21:34
КПЛ
©instagram.com/fkzalgiris/ Самый юный дебютант "Астаны" возобновит карьеру через два года после просмотра в Европе
6 января, 20:28
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Кандидат в сборную Казахстана вернулся в родной клуб: его хвалил Аршавин
6 января, 19:25
КПЛ
©ФК "Ахмат" Защитник сборной Казахстана перейдет из клуба РПЛ в "Астану" - подробности
6 января, 16:50
КПЛ
©instagram.com/fc_atyrau/ Клуб КПЛ принял решение по казахстанскому форварду
5 января, 22:01
КПЛ
©ФК "Атырау" Чемпион Кипра принял решение о будущем в казахстанском клубе
5 января, 21:39
КПЛ
©Paulo Marcos/Atlético-GO "Ордабасы" усилил состав бразильским защитником
5 января, 21:24
КПЛ
©АБФФ Стало известно имя новичка "Актобе": он играл в еврокубках и вызывается в сборную
5 января, 19:14
КПЛ
©instagram.com/fkmladostgatnovisad Обладатель Кубка Сербии нашел новый клуб после ухода из "Тобола"
5 января, 17:33
КПЛ
©ФК "Атырау" Нигерийский форвард и бразильский защитник покинули казахстанский клуб
5 января, 17:18
КПЛ
TENGRINEWS©Turar Kazangapov 2023 "Актобе" решил перехватить игрока сборной Казахстана у "Астаны"
5 января, 16:48
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" сделал сообщение по ивуарийскому футболисту
5 января, 15:55
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" расстался с опытным легионером
5 января, 14:30
КПЛ
©instagram.com/fcqyzyljar/ Казахстанский клуб объявил об уходе сразу восьми футболистов
5 января, 13:37
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai/ "Елимай" представил состав на сборы в Турции
5 января, 12:27
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Чемпион Казахстана раскрыл планы на подготовку к сезону
5 января, 07:40
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" сделала заявление по двум легионерам
4 января, 23:59
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" решила судьбу футболистов сборных Черногории и Казахстана
4 января, 22:24
КПЛ
©latin-american.news "Актобе" нашел усиление состава в сборной Гаити

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus