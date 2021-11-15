Лория, Смаков и другие. Названы кандидаты на пост директора в худшем клубе КПЛ-2021

Стали известны кандидаты на пост директора ФК "Кайсар". По итогам минувшего сезона в КПЛ кызылординцы вылетели в первую лигу, финишировав на предпоследнем, 13-м месте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайсар" одержал всего четыре победы в чемпионате, что является худшим результатом среди других команд.

В межсезонье в руководстве клуба грядут изменения, а именно хотят найти замену нынешнему директору Серику Досманбетову. Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, на его пост претендуют сразу несколько человек. Это Давид Лория, Булат Есмагамбетов, Самат Смаков, Акмаль Холматов и Аскар Махамбетов.

Отмечается, что также рассматривается кандидатура Евгения Веретнова. Кроме них, есть еще несколько сильных кандидатов из числа местных, но они пока предпочитают держаться в тени.

Напомним, что вторым неудачником КПЛ-2021 стал талдыкорганский "Жетысу", который с 16 очками занял последнюю, 14-ю строчку в таблице.