 3M8wUEn9nwdQOePb3xyiXUPv14SBKGwlRnZXkTK2
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Лория, Смаков и другие. Названы кандидаты на пост директора в худшем клубе КПЛ-2021

Лория, Смаков и другие. Названы кандидаты на пост директора в худшем клубе КПЛ-2021
©ФК "Астана". Давид Лория
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Стали известны кандидаты на пост директора ФК "Кайсар". По итогам минувшего сезона в КПЛ кызылординцы вылетели в первую лигу, финишировав на предпоследнем, 13-м месте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайсар" одержал всего четыре победы в чемпионате, что является худшим результатом среди других команд.

В межсезонье в руководстве клуба грядут изменения, а именно хотят найти замену нынешнему директору Серику Досманбетову. Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, на его пост претендуют сразу несколько человек. Это Давид Лория, Булат Есмагамбетов, Самат Смаков, Акмаль Холматов и Аскар Махамбетов.

Отмечается, что также рассматривается кандидатура Евгения Веретнова. Кроме них, есть еще несколько сильных кандидатов из числа местных, но они пока предпочитают держаться в тени.

Напомним, что вторым неудачником КПЛ-2021 стал талдыкорганский "Жетысу", который с 16 очками занял последнюю, 14-ю строчку в таблице.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2021 Первая лига Казахстана Лория Давид Смаков Самат

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:49
Футбол
Экс-тренер "Астаны" раскритиковал защитника сборной России после автогола в решающем матче отбора ЧМ-2022 Экс-тренер "Астаны" раскритиковал защитника сборной России после автогола в решающем матче отбора ЧМ-2022
Сегодня , 10:35
Футбол
Лория, Смаков и другие. Названы кандидаты на пост директора в худшем клубе КПЛ-2021 Лория, Смаков и другие. Названы кандидаты на пост директора в худшем клубе КПЛ-2021
Вчера , 13:17
Футбол
Футболисты "Астаны" помогли своей сборной вытащить матч с 0:2 в отборе ЧМ-2022 Футболисты "Астаны" помогли своей сборной вытащить матч с 0:2 в отборе ЧМ-2022
13 ноября, 17:07
Футбол
Потрепал лидеров и метит в еврокубки. Назван лучший тренер КПЛ-2021 Потрепал лидеров и метит в еврокубки. Назван лучший тренер КПЛ-2021
13 ноября, 16:21
Футбол
"Карабах" после матчей еврокубков заинтересовался лидером "Кайрата" "Карабах" после матчей еврокубков заинтересовался лидером "Кайрата"
13 ноября, 14:00
Футбол
Затмили Вагнера Лава, написали историю в Европе и всех удивили в лиге. Лучшие нападающие КПЛ-2021 Затмили Вагнера Лава, написали историю в Европе и всех удивили в лиге. Лучшие нападающие КПЛ-2021
12 ноября, 20:38
Футбол
Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году
12 ноября, 16:03
Футбол
Европейский клуб расстанется с экс-игроком "Астаны". Из-за него казахстанцы получили трансферный бан Европейский клуб расстанется с экс-игроком "Астаны". Из-за него казахстанцы получили трансферный бан
12 ноября, 12:46
Футбол
Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией
11 ноября, 23:01
Футбол
"Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021 "Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021
11 ноября, 22:42
Футбол
Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021 Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021
11 ноября, 22:00
Футбол
В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона
11 ноября, 18:31
Футбол
Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021 Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021
11 ноября, 15:30
Футбол
Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы
11 ноября, 14:35
Футбол
Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021 Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021
11 ноября, 14:13
Футбол
"Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана "Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана
11 ноября, 13:48
Футбол
Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане" Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"
11 ноября, 12:38
Футбол
Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола" Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола"
11 ноября, 12:06
Футбол
"Акжайык" определился с главным тренером на следующий сезон КПЛ "Акжайык" определился с главным тренером на следующий сезон КПЛ
11 ноября, 07:17
Футбол
Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021 Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021
10 ноября, 22:29
Футбол
Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане
10 ноября, 20:49
Футбол
"Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ "Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ
10 ноября, 18:48
Футбол
Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021 Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021
10 ноября, 17:40
Футбол
"За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ "За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ
10 ноября, 17:07
Футбол
ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру
10 ноября, 14:29
Футбол
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория
10 ноября, 12:29
Футбол
"Актобе" определился с кандидатурой главного тренера "Актобе" определился с кандидатурой главного тренера
10 ноября, 11:07
Футбол
Лидер "Кайрата" согласился на трансфер в Европу и озвучил зарплату Лидер "Кайрата" согласился на трансфер в Европу и озвучил зарплату
10 ноября, 10:44
Футбол
Экс-вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана отыграл "на ноль" в чемпионате России Экс-вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана отыграл "на ноль" в чемпионате России
10 ноября, 09:53
Футбол
В сборной Казахстана нашли замену травмированному Жукову В сборной Казахстана нашли замену травмированному Жукову
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus