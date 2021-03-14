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"Лобанцев усилил бы сборную Казахстана". Директор "Кызыл-Жара" - о назначении Карповича и урезании бюджета

Федор Симиниди поделился подробностями стартовавшего сезона.

"Лобанцев усилил бы сборную Казахстана". Директор "Кызыл-Жара" - о назначении Карповича и урезании бюджета
Фото: Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Петропавловскому "Кызыл-Жару", имея весьма скромный бюджет, удалось сформировать хороший состав на сезон-2021, считает спортивный директор клуба Федор Симиниди. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о задачах, новых игроках и поделился своим мнением о назначении Андрея Карповича на пост главного тренера команды.

Шанс для Карповича, трансферы из "Окжетпеса", вратарская конкуренция. "Кызыл-Жар": превью к сезону

- С каким настроем "Кызыл-Жар" подходит к новому сезону? На что может рассчитывать ваша команда в КПЛ-2021?

– Подходим к сезону с хорошим настроением. Ждали чемпионат - не только мы, но и все команды премьер-лиги. Приложим все усилия для того, чтобы сезон сложился удачно для "Кызыл-Жара".

Поставили задачи внутри коллектива, громко заявлять о них не собираемся. Будем показывать все на поле. Футболисты настроены и готовы к старту сезона.

- Андрей Карпович неудачно отработал в "Окжетпесе" в предыдущем сезоне. Многие критиковали его назначение. Что думаете о его перспективах в Петропавловске? В чем его преимущества перед Руснаком?

– Знаем возможности, амбиции, тренерские качества Андрея Владимировича. Прошлый сезон был неудачным - было много спортивных и не спортивных факторов, повлиявших на результат. Почему вылетел "Окжетпес"? Судить не мне, с этим пусть разбираются в Кокшетау.

Карпович как никто другой знает внутреннюю кухню казахстанского футбола. По поводу перспектив могу сказать, что мы все - единомышленники и будем работать на благо клуба. Вячеславу Руснаку спасибо за работу в прошлом сезоне - он сумел сохранить клуб в КПЛ. По семейным обстоятельствам тренер покинул "Кызыл-Жар". Желаем ему удачи, где бы он ни трудился.

- Коне вернулся в команду, хотя уходил из "Кызыл-Жара". Каким образом удалось его вновь подписать?

- Сейчас решаем юридические вопросы. Первые два тура он пропустит - оформляем ему визу. Надеемся, уже к третьему туру он будет готовиться с командой. У Коне были и другие варианты, однако он изъявил желание вернуться в "Кызыл-Жар". Кандидатуру Коне также поддержал и главный тренер команды. Провели переговоры, удалось достигнуть общего соглашения.

– Что думаете о тандеме Зорич - Алмейда, которая наводила шороху в составе "Окжетпеса"? Это главное оружие "Кызыл-Жара" в новом сезоне?

- В 2019 году это была ударная сила, по системе "гол плюс пас" они набрали 20 очков. За Алмейдой следим давно - еще когда он играл в Албании, он находился на карандаше. С ним поддерживали связь и в прошлом году, когда он выступал в Корее.

Возможности Зорича известным всем. Эта связка должна усилить коллектив. К тому же хотим, чтобы они и сами развивались. "Кызыл-Жар" может стать трамплином для многих футболистов. Мы прекрасно знаем свои возможности, у нас не самый богатый клуб.

Ждем от них хорошей игры в этом сезоне, они будут ключевыми игроками, на которых мы возлагаем надежды.

 - Есть ли футболисты, которых вы хотели видеть в команде, однако они оказались дорогими для клуба? Есть ли среди них громкие имена?

- Ряд футболистов, которых мы бы хотели видеть в коллективе, предпочли другие клубы, в основном не из Казахстана. Громких имен нет - из-за нашего скромного бюджета. Есть качественные исполнители, которых мы хотели видеть в команде, однако в дело вмешались различные факторы. У нас есть нынешний состав, и мы им очень довольны. Считаю, что провели хорошую селекцию.

– Из новичков в команде слишком много игроков из "Окжетпеса", хотя игроки давненько не решали больших задач. Не большой ли это риск?

- Считаю, что не так много футболистов из "Окжетпеса" к нам пришло. Те, кто пополнил состав - это качественные футболисты. Алмейда играл в Казахстане в 2019 году, Зорич усилил бы любой клуб КПЛ.

Казахстанские футболисты Шмидт и Сапаров - одни из лучших в Казахстане на своих позициях. Несмотря на то, что они не решали больших задач в "Окжетпесе", остались востребованными футболистами. Здесь также учитывалось соотношение цены и качества.

- Мирослав Лобанцев продлил контракт с клубом и однажды даже заявил, что рассмотрел бы вариант со сборной Казахстана. На ваш взгляд, он бы усилил национальную команду?

- Лобанцев - один из сильнейших вратарей в лиге. Мирослав провел хороший сезон. Когда мы обсуждали тему продления контракта, коснулись темы национальной сборной, и он признался, что с удовольствием принял бы предложение федерации. Усилил бы или нет? Конкуренцию точно составил бы всем вратарям сборной. Надеюсь, что он проведет еще один хороший сезон.

 - Почему клуб остановил свой выбор на Бекбаеве? Сумеет ли он набрать форму, учитывая, что на сборах в Турции он отсутствовал?

- Бекбаева знаем давно, он высококвалифицированный голкипер с большим опытом. За его плечами большое количество игр в КПЛ. Безусловно, он составит конкуренцию вратарям в команде, мы не рассчитываем на него как на второго или третьего вратаря.

Здесь все будет зависеть от спортивного принципа - кто выиграет место в старте, тот и будет выступать. К слову, Алмат находится в достаточно хорошей физической форме.

- В день игры с "Ордабасы" у вас будет день рождения. Как думаете, сумеет ли команда преподнести вам подарок в виде победы или ничьи?

- Всегда ждешь положительного, хорошего подарка в этот день (улыбается). В прошлом году команда играла с "Иртышом" - добились ничьей, после чего я пребывал в хорошем настроении. Самый лучший подарок - это положительный результат "Кызыл-Жара".

- Что с полем в Петропавловске? Насколько оно готово к сезону и хватит ли его на весь год?

- Готовим стадион. В этом вопросе нам помогают аким области и его команда. Управление спорта области оказывает нам всяческую поддержку. Третий тур хотим сыграть дома, и сделаем все, что в наших силах. Хотим, чтобы болельщики смогли поддержать нас. Они у нас самые лучшие. Домашний матч планируем провести дома, а не на нейтральной территории.

- На фоне урезания бюджета сильно ли упали зарплаты ваших игроков, тяжело ли было удержать лидеров?

- У нас один из самых маленьких бюджетов в лиге. Сложно проводить переговоры с качественными футболистами на скромные условия. "Кызыл-Жар" научился работать с текущим размером бюджета, и в этом есть свои плюсы.

Нам удалось удержать лидеров и пригласить хороших футболистов. Хоть у нас и небольшой бюджет, однако клуб стабильно платит зарплату. У нас хороший микроклимат в команде, к примеру, если не можем платить футболисту большие деньги, то пытаемся создать ему условия вне футбольного поля, чтобы было комфортно в быту. То есть очень сильно заботимся о жизни игроков, ведь они должны думать только о футболе.  

Фото: Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©

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Метки:
КПЛ-2021 Кызыл-Жар СК Карпович Андрей

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