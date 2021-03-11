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Шанс для Карповича, трансферы из "Окжетпеса", вратарская конкуренция. "Кызыл-Жар": превью к сезону

Клуб из Петропавловска сменил тренерский штаб.

Шанс для Карповича, трансферы из "Окжетпеса", вратарская конкуренция. "Кызыл-Жар": превью к сезону
Фото: ФК "Кызыл-Жар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Команда-лифт - именно так описывали "Кызыл-Жар" в последние годы, но в прошлом сезоне петропавловцы остались в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу и не намерены падать в предстоящем турнире. Корреспондент Vesti.kz изучил скорректированный состав клуба и предположил, в каком стиле будет работать Андрей Карпович

Главная новость межсезонья 

"Кызыл-Жар", сохранив себе место в чемпионате Казахстана, также бросил спасательный круг для Андрея Карповича, который вылетел с "Окжетпесом". В Петропавловске, как и в Кокшетау, молодого тренера ждет много работы, не самый разнообразный состав и вновь андеграундные задачи.

Пока Карпович выглядит тренером-прагматиком, а значит, ждать яркой игры от "Кызыл-Жара" вряд ли стоит, но очевидно, что если он даст результат на уровне седьмого-восьмого места - это будет успех как для клуба, так и для тренера. Также примечательно, что теперь в штабе Карповича работает бронзовый призер Евро-2008, экс-игрок сборной России Денис Колодин. 

Трансферы 

Селекция "Кызыл-Жара" была заточена под Карповича, поскольку пришли сразу несколько игроков, с которыми уже работал тренер. На удивление "Кызыл-Жар" подписал аж двух вратарей - опытного Алмата Бекбаева и молодого Владислава Саенко. В обороне у команды следующие новички: белорус Валерий Каршакевич, россиянин Олег Мурачев, а также крайние защитники Дмитрий Шмидт и Руслан Есимов. 

В полузащите лишь два новобранца: украинец Юрий Бушман и Алтынбек Сапаров из "Окжетпеса". А вот над атакой "Окжетпес" поработал более масштабно, в клуб пришли креативщики Дарко Зорич и Данило Альмейда, а также нападающие Роман Чантурия и Эрнист Батырханов. 

Недостатки 

На данный момент "Кызыл-Жар" - одна из самых возрастных команд чемпионата, что вполне объяснимо. Как и для многих клубов-аутсайдеров, для петропавловцев первоочередная задача - не вылететь в первую лигу, а значит, и подбор игроков в целом опытный и, скажем так, не на перспективу. От "Кызыл-Жара" сложно ждать привлекательной игры, и как раз большое количество подобных коллективов создают образ очень закрытой и оборонительной лиги, где нет места смелым и новым решениям. И опять же, "Кызыл-Жар" не совсем виноват в таком подходе, поскольку общие правила диктует среда, в которой ты находишься. 

Игры на сборах 

"Кызыл-Жар" 0:4 "Мариуполь"

"Кызыл-Жар" 1:3 "Рух"

"Кызыл-Жар" 3:2 "Арда"

"Кызыл-Жар" 2:2 "Шинник" (Губанов, Драченко)

"Кызыл-Жар" 1:5 "Ахмат" (Скорых) 

"Кызыл-Жар" 1:2 "Ленинградец" (Драченко) 

"Кызыл-Жар" 2:0 "Акрон" (Данило, Драченко)

"Кызыл-Жар" 2:3 "Валмиера" (Данило 2)

"Кызыл-Жар" 2:2 "Полесье" (Драченко)

"Кызыл-Жар" 0:0 "Металлист"

Оптимальный состав 

У "Кызыл-Жара" полный порядок с вратарской линией, ведь, помимо пришедших Бекбаева и Саенко, клуб передподписал российского голкипера Мирослава Лобанцева, который был одним из лучших на своей позиции в розыгрыше прошлого чемпионата. 

Если Карпович предпочтет схему в три центрбека, то тут наверняка будут играть Алибек Касым, Каршакевич и Мурачев. На флангах могут сыграть Ильдар Аитов, Есимов и Шмидт. 

В средней линии "Кызыл-Жар" сохранил Максима Драченко, Муссу Коне, Пабло Подио и Шоту Григалашвили, а также добавил к ним Сапарова и Бушмана. 

Созидательные роли будут отведены Данило и Зоричу, а вот на место центрфорварда претендуют несколько футболистов. Среди них новички Чантурия и Батырханов, а также Тимур Мульдинов и молодой Максим Скорых. 

Фото: ФК "Кызыл-Жар"©

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Метки:
КПЛ-2021 Трансфер Кызыл-Жар СК Карпович Андрей

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