От Лиги 1 до завершения карьеры. Топ-5 трансферных провалов "Астаны"

В этом году "Астана" успешно выступает в чемпионате Казахстана и неплохо интегрировала новичков, но самый дорогостоящий из них Мохаммед Камара не оправдал надежд и покинул команду. Корреспондент Vesti.kz вспомнил еще несколько громких селекционных проколов столичного клуба.
Фирмин Мубеле
Нападающий сборной ДР Конго приходил в статусе игрока клуба французской Лиги 1, но не показал даже части того потенциала, которым обладал. История Мубеле очень схожа с трансфером Камары - оба игрока обладали именем по меркам КПЛ, но абсолютно провалились. Мубеле, в частности, сыграл за "Астану" всего пять матчей за полгода и отбыл во Францию. Любопытно, что после Казахстана игрок провел лишь восемь официальных матчей за три года.
Аздрен Луллаку
В пиковые сезоны "Астана" могла заманить к себе действительно интересных игроков, с определенными достижениями в крепких европейских чемпионатах и сборных. Луллаку именно такой игрок. В столицу Казахстана он переезжал в качестве форварда сборной Албании и как лучший бомбардир чемпионата Румынии (забил 16 голов за "Газ-Метан").
Отличный бэкграунд, но мгновенное разочарование. В 17 матчах Аздрен забил за "Астану" ровно один гол. Столичный клуб не сразу зачехлил албанца, отдав его во второй части сезона-2017 в аренду "Тоболу". Но в Костанае все получилось еще более уныло - 13 матчей, ноль голов.
Сейчас 34-летний албанец пылит во второй лиге Румынии. Вышло так, что в карьере Луллаку самым ярким был именно тот сезон в 2016 году, после этого он и близко не показывал такой результативности. Именно поэтому стоит изучать игрока на дистанции хотя бы в 2-3 сезона.
Лукман Аруна
Этот трансфер "Астаны" можно назвать модным, броским, но даже при подписании контракта в его эффективности возникали сомнения. Аруна оказался талантливым, но ленивым африканцем. В киевском "Динамо" намучились с капризным хавбеком, которого несколько раз отдавали в аренду. Реанимировать карьеру игрока не удалось и "Астане". Хавбек провел восемь матчей, забил один гол и покинул КПЛ. После этого он провел столь же невыразительные периоды в Литве и Армении, а в 2020 году, в возрасте 30 лет, завершил карьеру.
Каспер Ларсен
Исходя из статистики и потенциала, это был крайне логичный и классный переход. Ларсен подавал большие надежды, выступая за все юношеские сборные Дании. Но в "Астане" он получил травму колена, долго лечился и в итоге так и не сыграл ни одного официального матча. При этом через год Ларсен выступал за сборную Дании на Олимпиаде в Бразилии, что лишь подчеркивает его хороший уровень.
Позже центрбек провел три неплохих сезона в Эредевизи за "Гронинген", заехал на сезон в Швецию, а сейчас снова играет за родной "Оденсе".
Урош Радакович
В 2020 году "Астана" угодила в глубочайший кризис по части управления и рухнула на третье место в лиге, к тому же провалившись в еврокубках.
Серб Радакович приехал на вторую часть сезона в "Астану", дабы добавить надежности обороне, но все вышло ровно наоборот.
Сразу несколько персональных ошибок Радаковича привели к пропущенным мячам в важных матчах. Радакович в какой-то степени стал символом того сезона "Астаны". Позже серб провел полгода в краковской "Висле", а в сезоне-2021/22 вылетел из РПЛ вместе с тульским "Арсеналом".
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