От Лиги 1 до завершения карьеры. Топ-5 трансферных провалов "Астаны"

В этом году "Астана" успешно выступает в чемпионате Казахстана и неплохо интегрировала новичков, но самый дорогостоящий из них Мохаммед Камара не оправдал надежд и покинул команду. Корреспондент Vesti.kz вспомнил еще несколько громких селекционных проколов столичного клуба.

Фирмин Мубеле

Нападающий сборной ДР Конго приходил в статусе игрока клуба французской Лиги 1, но не показал даже части того потенциала, которым обладал. История Мубеле очень схожа с трансфером Камары - оба игрока обладали именем по меркам КПЛ, но абсолютно провалились. Мубеле, в частности, сыграл за "Астану" всего пять матчей за полгода и отбыл во Францию. Любопытно, что после Казахстана игрок провел лишь восемь официальных матчей за три года.

Аздрен Луллаку

В пиковые сезоны "Астана" могла заманить к себе действительно интересных игроков, с определенными достижениями в крепких европейских чемпионатах и сборных. Луллаку именно такой игрок. В столицу Казахстана он переезжал в качестве форварда сборной Албании и как лучший бомбардир чемпионата Румынии (забил 16 голов за "Газ-Метан").

Отличный бэкграунд, но мгновенное разочарование. В 17 матчах Аздрен забил за "Астану" ровно один гол. Столичный клуб не сразу зачехлил албанца, отдав его во второй части сезона-2017 в аренду "Тоболу". Но в Костанае все получилось еще более уныло - 13 матчей, ноль голов.

Сейчас 34-летний албанец пылит во второй лиге Румынии. Вышло так, что в карьере Луллаку самым ярким был именно тот сезон в 2016 году, после этого он и близко не показывал такой результативности. Именно поэтому стоит изучать игрока на дистанции хотя бы в 2-3 сезона.

Лукман Аруна

Этот трансфер "Астаны" можно назвать модным, броским, но даже при подписании контракта в его эффективности возникали сомнения. Аруна оказался талантливым, но ленивым африканцем. В киевском "Динамо" намучились с капризным хавбеком, которого несколько раз отдавали в аренду. Реанимировать карьеру игрока не удалось и "Астане". Хавбек провел восемь матчей, забил один гол и покинул КПЛ. После этого он провел столь же невыразительные периоды в Литве и Армении, а в 2020 году, в возрасте 30 лет, завершил карьеру.

Каспер Ларсен

Исходя из статистики и потенциала, это был крайне логичный и классный переход. Ларсен подавал большие надежды, выступая за все юношеские сборные Дании. Но в "Астане" он получил травму колена, долго лечился и в итоге так и не сыграл ни одного официального матча. При этом через год Ларсен выступал за сборную Дании на Олимпиаде в Бразилии, что лишь подчеркивает его хороший уровень.

Позже центрбек провел три неплохих сезона в Эредевизи за "Гронинген", заехал на сезон в Швецию, а сейчас снова играет за родной "Оденсе".

Урош Радакович

В 2020 году "Астана" угодила в глубочайший кризис по части управления и рухнула на третье место в лиге, к тому же провалившись в еврокубках.

Серб Радакович приехал на вторую часть сезона в "Астану", дабы добавить надежности обороне, но все вышло ровно наоборот.

Сразу несколько персональных ошибок Радаковича привели к пропущенным мячам в важных матчах. Радакович в какой-то степени стал символом того сезона "Астаны". Позже серб провел полгода в краковской "Висле", а в сезоне-2021/22 вылетел из РПЛ вместе с тульским "Арсеналом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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