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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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От Лиги 1 до завершения карьеры. Топ-5 трансферных провалов "Астаны"

От Лиги 1 до завершения карьеры. Топ-5 трансферных провалов "Астаны"
©ФК "Астана"

В этом году "Астана" успешно выступает в чемпионате Казахстана и неплохо интегрировала новичков, но самый дорогостоящий из них Мохаммед Камара не оправдал надежд и покинул команду. Корреспондент Vesti.kz вспомнил еще несколько громких селекционных проколов столичного клуба.  

Фирмин Мубеле 

Нападающий сборной ДР Конго приходил в статусе игрока клуба французской Лиги 1, но не показал даже части того потенциала, которым обладал. История Мубеле очень схожа с трансфером Камары - оба игрока обладали именем по меркам КПЛ, но абсолютно провалились. Мубеле, в частности, сыграл за "Астану" всего пять матчей за полгода и отбыл во Францию. Любопытно, что после Казахстана игрок провел лишь восемь официальных матчей за три года. 

Аздрен Луллаку 

В пиковые сезоны "Астана" могла заманить к себе действительно интересных игроков, с определенными достижениями в крепких европейских чемпионатах и сборных. Луллаку именно такой игрок. В столицу Казахстана он переезжал в качестве форварда сборной Албании и как лучший бомбардир чемпионата Румынии (забил 16 голов за "Газ-Метан").

Отличный бэкграунд, но мгновенное разочарование. В 17 матчах Аздрен забил за "Астану" ровно один гол. Столичный клуб не сразу зачехлил албанца, отдав его во второй части сезона-2017 в аренду "Тоболу". Но в Костанае все получилось еще более уныло - 13 матчей, ноль голов.

Сейчас 34-летний албанец пылит во второй лиге Румынии. Вышло так, что в карьере Луллаку самым ярким был именно тот сезон в 2016 году, после этого он и близко не показывал такой результативности. Именно поэтому стоит изучать игрока на дистанции хотя бы в 2-3 сезона.  

Лукман Аруна 

Этот трансфер "Астаны" можно назвать модным, броским, но даже при подписании контракта в его эффективности возникали сомнения. Аруна оказался талантливым, но ленивым африканцем. В киевском "Динамо" намучились с капризным хавбеком, которого несколько раз отдавали в аренду. Реанимировать карьеру игрока не удалось и "Астане". Хавбек провел восемь матчей, забил один гол и покинул КПЛ. После этого он провел столь же невыразительные периоды в Литве и Армении, а в 2020 году, в возрасте 30 лет, завершил карьеру. 

Каспер Ларсен 

Исходя из статистики и потенциала, это был крайне логичный и классный переход. Ларсен подавал большие надежды, выступая за все юношеские сборные Дании. Но в "Астане" он получил травму колена, долго лечился и в итоге так и не сыграл ни одного официального матча. При этом через год Ларсен выступал за сборную Дании на Олимпиаде в Бразилии, что лишь подчеркивает его хороший уровень. 

Позже центрбек провел три неплохих сезона в Эредевизи за "Гронинген", заехал на сезон в Швецию, а сейчас снова играет за родной "Оденсе". 

Урош Радакович 

В 2020 году "Астана" угодила в глубочайший кризис по части управления и рухнула на третье место в лиге, к тому же провалившись в еврокубках. 

Серб Радакович приехал на вторую часть сезона в "Астану", дабы добавить надежности обороне, но все вышло ровно наоборот. 

Сразу несколько персональных ошибок Радаковича привели к пропущенным мячам в важных матчах. Радакович в какой-то степени стал символом того сезона "Астаны". Позже серб провел полгода в краковской "Висле", а в сезоне-2021/22 вылетел из РПЛ вместе с тульским "Арсеналом". 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Астана ФК КПЛ Трансфер

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