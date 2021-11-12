Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году

Клубный сезон в Казахстане подходит к концу, и, к сожалению, зимой лидеры чемпионата рискуют потерять больших игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто и по каким причинам может уйти из "Кайрата", "Тобола" и "Астаны".

Зоран Тошич, "Тобол"

Сезон сербского вингера в Костанае получился противоречивым. Из-за травм бывший игрок ЦСКА пропустил большое количество игр, но благодаря широкой скамейке "Тобол" спокойно восполнял потерю. Существенную разницу в квалификации Лиги конференций Тошич не сделал. Да, эпизодически он приносил пользу и его класс проявлялся, но все же болельщики клуба ожидали большего. В итоге "Тобол" - чемпион без особого влияния серба, но сам игрок не против остаться в команде. Бывший тренер костанайцев Григорий Бабян считает, что Тошич даже просто в ходе тренировочного процесса способен приносить пользу и на его примере будут расти молодые игроки. Посмотрим, будут ли солидарны со специалистом руководители "Тобола".

Вагнер Лав, "Кайрат"

Бразильский нападающий не спешит завершать карьеру, но, судя по всему, в "Кайрате" не настроены продлевать с ним контракт. Очевидно, что в этом году Вагнер был менее эффективен, хотя на уровне чемпионата Казахстана он все равно выглядит топ-игроком.

С точки зрения экономики, "Кайрат" способен найти игрока моложе и, возможно, даже с большей отдачей, как показал пример Канте. Именно поэтому действия клуба объяснимы, ну а период Вагнера в КПЛ в целом получился достаточно продуктивным и ярким.

Хосе Канте, "Кайрат"

Новость о возможном уходе гвинейского форварда стала полной неожиданностью, однако пока подтвержденной информации о трансфере Канте в азербайджанский "Нефтчи" нет.

Трансфер Канте, безусловно, один из селекционных успехов алматинского клуба. В дебютном сезоне он быстро адаптировался и показал, что может быть полезен при разных стилях игры и тренерах. Кроме того, Канте доказал свой уровень в еврокубках, что очень важно для наших команд.

Если "Кайрат" упустит нападающего, то это негативно скажется не только на алматинцах, но и на всей лиге, в которой и без того немного квалифицированных и продуктивных игроков атаки.

Тигран Барсегян, "Астана"

Практически весь сезон вокруг вингера сборной Армении было множество спекуляций относительно его ухода в другой чемпионат. Сам игрок то и дело подогревал эту историю, подтверждая, что хотел бы покинуть чемпионат Казахстана.

Похоже, сейчас время все-таки пришло. Барсегян так и не выиграл чемпионский титул с "Астаной", а его последний матч в КПЛ запомнился не голами, а уходом команды с поля и сверхэмоциональной реакцией игрока на свист болельщиков в Алматы.

Так или иначе Барсегян - один из самых колоритных и действительно полезных иностранцев за последние годы в лиге. Для "Астаны" его уход может стать проблемой, ведь найти столь качественного игрока атаки без статуса легионера в нынешнее время достаточно сложно.

Камо Оганесян, "Кайрат"

Еще один игрок сборной Армении, вышедший на качественно иной уровень в Казахстане. Оганесян также не скрывал, что к нему есть интерес от зарубежных клубов, в частности из России. Есть ощущение, что Камо готов к новому вызову и хочет попробовать себя в других условиях, но в то же время игрока котируют в "Кайрате". Им довольны в руководстве, и тренерский штаб во главе с Курбаном Бердыевым, опять же, ценит качества футболиста, он подходит под нынешнюю схему команды и обладает необходимым функционалом.

Посмотрим, что перевесит: авторитет Бердыева и желание руководства, или цель игрока уехать в более статусный чемпионат.