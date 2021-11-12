 mpjWBn6pMhbnNbjTvjlEWMAfRLCW4tYPnYHKzo5y
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году

Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Клубный сезон в Казахстане подходит к концу, и, к сожалению, зимой лидеры чемпионата рискуют потерять больших игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто и по каким причинам может уйти из "Кайрата", "Тобола" и "Астаны"

Зоран Тошич, "Тобол"

Сезон сербского вингера в Костанае получился противоречивым. Из-за травм бывший игрок ЦСКА пропустил большое количество игр, но благодаря широкой скамейке "Тобол" спокойно восполнял потерю. Существенную разницу в квалификации Лиги конференций Тошич не сделал. Да, эпизодически он приносил пользу и его класс проявлялся, но все же болельщики клуба ожидали большего. В итоге "Тобол" - чемпион без особого влияния серба, но сам игрок не против остаться в команде. Бывший тренер костанайцев Григорий Бабян считает, что Тошич даже просто в ходе тренировочного процесса способен приносить пользу и на его примере будут расти молодые игроки. Посмотрим, будут ли солидарны со специалистом руководители "Тобола". 

Вагнер Лав, "Кайрат"

Бразильский нападающий не спешит завершать карьеру, но, судя по всему, в "Кайрате" не настроены продлевать с ним контракт. Очевидно, что в этом году Вагнер был менее эффективен, хотя на уровне чемпионата Казахстана он все равно выглядит топ-игроком. 

С точки зрения экономики, "Кайрат" способен найти игрока моложе и, возможно, даже с большей отдачей, как показал пример Канте. Именно поэтому действия клуба объяснимы, ну а период Вагнера в КПЛ в целом получился достаточно продуктивным и ярким. 

Хосе Канте, "Кайрат" 

Новость о возможном уходе гвинейского форварда стала полной неожиданностью, однако пока подтвержденной информации о трансфере Канте в азербайджанский "Нефтчи" нет. 

Трансфер Канте, безусловно, один из селекционных успехов алматинского клуба. В дебютном сезоне он быстро адаптировался и показал, что может быть полезен при разных стилях игры и тренерах. Кроме того, Канте доказал свой уровень в еврокубках, что очень важно для наших команд. 

Если "Кайрат" упустит нападающего, то это негативно скажется не только на алматинцах, но и на всей лиге, в которой и без того немного квалифицированных и продуктивных игроков атаки. 

Тигран Барсегян, "Астана"

Практически весь сезон вокруг вингера сборной Армении было множество спекуляций относительно его ухода в другой чемпионат. Сам игрок то и дело подогревал эту историю, подтверждая, что хотел бы покинуть чемпионат Казахстана. 

Похоже, сейчас время все-таки пришло. Барсегян так и не выиграл чемпионский титул с "Астаной", а его последний матч в КПЛ запомнился не голами, а уходом команды с поля и сверхэмоциональной реакцией игрока на свист болельщиков в Алматы. 

Так или иначе Барсегян - один из самых колоритных и действительно полезных иностранцев за последние годы в лиге. Для "Астаны" его уход может стать проблемой, ведь найти столь качественного игрока атаки без статуса легионера в нынешнее время достаточно сложно. 

Камо Оганесян, "Кайрат" 

Еще один игрок сборной Армении, вышедший на качественно иной уровень в Казахстане. Оганесян также не скрывал, что к нему есть интерес от зарубежных клубов, в частности из России. Есть ощущение, что Камо готов к новому вызову и хочет попробовать себя в других условиях, но в то же время игрока котируют в "Кайрате". Им довольны в руководстве, и тренерский штаб во главе с Курбаном Бердыевым, опять же, ценит качества футболиста, он подходит под нынешнюю схему команды и обладает необходимым функционалом. 

Посмотрим, что перевесит: авторитет Бердыева и желание руководства, или цель игрока уехать в более статусный чемпионат. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК КПЛ-2021 Бразилия Лав Вагнер

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:38
Футбол
Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году
Вчера , 16:03
Футбол
Европейский клуб расстанется с экс-игроком "Астаны". Из-за него казахстанцы получили трансферный бан Европейский клуб расстанется с экс-игроком "Астаны". Из-за него казахстанцы получили трансферный бан
Вчера , 12:46
Футбол
Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией
11 ноября, 23:01
Футбол
"Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021 "Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021
11 ноября, 22:42
Футбол
Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021 Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021
11 ноября, 22:00
Футбол
В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона
11 ноября, 18:31
Футбол
Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021 Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021
11 ноября, 15:30
Футбол
Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы
11 ноября, 14:35
Футбол
Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021 Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021
11 ноября, 14:13
Футбол
"Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана "Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана
11 ноября, 13:48
Футбол
Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане" Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"
11 ноября, 12:38
Футбол
Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола" Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола"
11 ноября, 12:06
Футбол
"Акжайык" определился с главным тренером на следующий сезон КПЛ "Акжайык" определился с главным тренером на следующий сезон КПЛ
11 ноября, 07:17
Футбол
Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021 Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021
10 ноября, 22:29
Футбол
Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане
10 ноября, 20:49
Футбол
"Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ "Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ
10 ноября, 18:48
Футбол
Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021 Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021
10 ноября, 17:40
Футбол
"За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ "За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ
10 ноября, 17:07
Футбол
ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру
10 ноября, 14:29
Футбол
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория
10 ноября, 12:29
Футбол
"Актобе" определился с кандидатурой главного тренера "Актобе" определился с кандидатурой главного тренера
10 ноября, 11:07
Футбол
Лидер "Кайрата" согласился на трансфер в Европу и озвучил зарплату Лидер "Кайрата" согласился на трансфер в Европу и озвучил зарплату
10 ноября, 10:44
Футбол
Экс-вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана отыграл "на ноль" в чемпионате России Экс-вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана отыграл "на ноль" в чемпионате России
10 ноября, 09:53
Футбол
В сборной Казахстана нашли замену травмированному Жукову В сборной Казахстана нашли замену травмированному Жукову
9 ноября, 21:01
Футбол
"Хочу пожелать вернуть звание чемпиона". Тихонов подвел итоги работы в "Астане" и попрощался с болельщиками "Хочу пожелать вернуть звание чемпиона". Тихонов подвел итоги работы в "Астане" и попрощался с болельщиками
9 ноября, 17:50
Футбол
Приемлемый уровень и готовность играть. Нужно ли "Кайрату" оставлять Вагнера Лава? Приемлемый уровень и готовность играть. Нужно ли "Кайрату" оставлять Вагнера Лава?
9 ноября, 16:54
Футбол
Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак" Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак"
9 ноября, 14:52
Футбол
В "Актобе" отреагировали на интерес "Спартака" к 19-летнему дебютанту сборной Казахстана В "Актобе" отреагировали на интерес "Спартака" к 19-летнему дебютанту сборной Казахстана
9 ноября, 13:56
Футбол
Кошмар в Белграде, мучения в Ереване и осечки в КПЛ. Топ-5 самых провальных матчей "Кайрата" в сезоне-2021 Кошмар в Белграде, мучения в Ереване и осечки в КПЛ. Топ-5 самых провальных матчей "Кайрата" в сезоне-2021
9 ноября, 13:16
Футбол
Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате" Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus