Лидеры "Кайрата" и "Тобола", чемпион европейской лиги. Кто из игроков сборной Казахстана остался без контракта

Сразу несколько заметных футболистов сборной Казахстана нынешней зимой стали свободными агентами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему с ними не продлили соглашения и за кого они могут выступать в будущем сезоне.

Гафуржан Суюмбаев

Капитан "Кайрата" после тяжелой травмы оказался невостребован в алматинском клубе, и контракт с ним продлевать не стали. Возможно, это вписывалось в новую общую концепцию клуба по оптимизации бюджета и омоложению команды.

Но, если говорить именно про Суюмбаева, наверняка он не сказал своего последнего слова в футболе. На протяжении последних пяти-шести лет он был одним из лучших крайних защитников страны, и его опыт может помочь многим клубам КПЛ. Ранее уже была информация о переходе Гафуржана в "Аксу", но подтверждения этому до сих пор нет.

Азат Нургалиев

Еще один капитан ведущей команды Казахстана также остался без команды после того, как "Тобол" решил, что дальше справится без 35-летнего полузащитника. Со спортивной точки зрения, вероятно, это правильный шаг, но в ментальном плане это может подкосить "Тобол". Нургалиев являлся действительно важной частью команды и готов был идти за коллектив не только на поле, но и за его пределами.

Если бы в "Ордабасы" было не все так печально, то можно было бы предсказать возвращение Азата в Шымкент, но сейчас игроку необходимо рассматривать другие варианты.

Еркебулан Тунгышбаев

Станимир Стойлов всегда отмечал, что Тунгышбаеву не хватает игровой дисциплины и работоспособности. В первый период в "Ордабасы" Еркебулан очаровывал другим - умением создать голевые моменты из неочевидных ситуаций. За это ему прощали пробелы в других игровых аспектах. Но переход в "Кайрат", тем более к столь концептуальному и требовательному тренеру, как Шпилевский, обнажил все минусы игрока.

Заиграть в алматинском клубе не получилось, а возвращение домой, в "Ордабасы", получилось скомканным и далеко не триумфальным. Контракт Тунгышбаева завершен, спрос на игрока в средних клубах КПЛ наверняка будет.

Владислав Васильев

Синусоидные периоды карьеры игрока в Беларуси, странная командировка в Узбекистан - все это не убеждает большие клубы КПЛ немедленно подписать полузащитника сборной Казахстана. Васильев давно не играл в Казахстане, да и как полноценный футболист он, по сути, состоялся в Беларуси. К тому же есть перманентное ощущение, что на карьеру игрока значительно влияют агенты.

Нынешней зимой шансы Владислава вернуться на родину как никогда высоки, он свободный агент, игрок сборной, выступать в том же белорусском чемпионате ему, вероятно, не так интересно (он уже выиграл там чемпионский титул). Слухи связывали хавбека с "Актобе", но это неудивительно, ведь сейчас почти каждого свободного игрока сборной отправляют в западноказахстанский клуб.

Оралхан Омиртаев

"Шахтер" вернул двух нападающих, которые к тому же воспитанники клуба - Романа Муртазаева и Токтара Жангылышбая. Кроме того, "горняки" переподписали Айдоса Таттыбаева. Плюс уже состоялся трансфер украинского нападающего Николая Ковталюка. Эти кадровые решения привели к расставанию с Оралханом Омиртаевым.

Это достаточно странный шаг, ведь Оралхан сейчас котируется выше, чем все перечисленные казахстанские нападающие. Но, несмотря на добротную игру во второй половине прошлого сезона, статус воспитанника, относительно молодой возраст и позитивные отклики главного тренера Магомеда Адиева, Омиртаев вне "Шахтера".

К нападающему был интерес со стороны "Актобе", но есть ли он сейчас - неизвестно, ведь в команду Муханова уже пришли несколько новичков атакующей группы.