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От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ

От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Чемпионат Казахстана в ходе зимнего межсезонья потерял действительно качественных и в какой-то степени олицетворяющих нашу лигу иностранных футболистов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, какой вклад они внесли и почему это весомые фигуры для лидеров КПЛ. 

Тигран Барсегян

От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ. Фото 1

Вингер сборной Армении на протяжении всего прошлого сезона мог покинуть "Астану", но в итоге доиграл до конца, хотя его прощание с Казахстаном получилось смазанным. Поражение от "Кайрата", жест в сторону болельщиков и дисквалификация.


Но в общем масштабе, Барсегян на протяжении последних сезонов выглядел одним из самых ярких легионеров КПЛ. Высокая результативность, зрелищная игра, много эмоций, узнаваемый образ и стиль (он выделялся даже бутсами). 

При этом Барсегян исправно подтверждал свой уровень и в сборной Армении, что говорило о его качествах. Переезд в Европу состоялся этой зимой, из нескольких вариантов Тигран выбрал словацкий "Слован", который ныне тренирует экс-наставник "Кайрата" Владимир Вайсс. 

Антонио Рукавина

От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ. Фото 2

Столь именитых легионеров в нашей футбольной среде было немного. За плечами сербского латераля были чемпионат мира, "Боруссия Дортмунд" и Ла Лига. Перебравшись в КПЛ, Рукавина показал себя профессионалом с большой буквы и закрыл в "Астане" позицию правого защитника на несколько лет. Показательно, что Тони, уже будучи игроком столичного клуба, вызывался и был задействован в матчах сборной Сербии. За несколько сезонов он вошел в историю "Астаны" не только как отличный игрок, но и как личность. 

Вагнер Лав

От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ. Фото 3

За полтора года Вагнер вернул "Кайрату" чемпионский титул, вышел с клубом впервые в истории в групповой этап еврокубков и отметился 47 результативными действиями в 57 матчах. Это был небольшой бразильский карнавал в Алматы. В 37 лет Вагнер показал, что способен быть не просто полезным, а настоящим лидером команды на поле. И теперь уже сложно сказать, кто был ярче из последних именитых звезд алматинского клуба - Вагнер Лав или Андрей Аршавин. Но и тот, и другой по-настоящему украсили серые будни КПЛ. 

Дэвид Мавутор

От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ. Фото 4

Ганский опорник с паспортом Таджикистана вернулся в КПЛ после не совсем удачной командировки в польскую "Вислу". Его трансфер прошлым летом придал "Шахтеру" необходимый импульс и объем в центральной оси. Мавутор стал одним из ключевых игроков в достаточно успешной еврокампании карагандинского клуба, отыграв все шесть матчей в квалификации Лиги конференций. 

Поэтому неудивительно, что болельщики "Шахтера" оказались крайне разочарованы уходом Мавутора, который не продлил контракт и уехал в экзотический чемпионат Малайзии. 

Жереми Манзорро 

От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ. Фото 5

Французский вингер еще не окончательно распрощался с КПЛ, пока он лишь свободный агент и рассматривает варианты, но его переезд в другой чемпионат более вероятен. Манзорро, безусловно, ни разу не Вагнер и даже не Барсегян, но его игровой стиль выгодно отличался, и столь нестандартных легионеров в нашем чемпионате не так много. За три сезона в КПЛ француз выдал отличный год с "Иртышом", а затем помог "Тоболу" добраться до чемпионского титула. Элегантные голы, техническая оснащенность и сильная футбольная школа - именно этим Манзорро запомнился в Казахстане. 

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК Бразилия Лав Вагнер Межсезонье в КПЛ

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