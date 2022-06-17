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Лидер "Тобола" определился со своим будущим

Лидер "Тобола" определился со своим будущим
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сербский футболист костанайского "Тобола" Зоран Тошич в интервью Metaratings.ru рассказал о своих планах после завершения карьеры.

За казахстанскую команду хавбек выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне КПЛ провел 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

- Вам уже 35 лет, задумываетесь о завершении карьеры? Или есть еще мотивация и силы играть дальше?

- Слава богу, я себя чувствую хорошо, играю практически каждый матч в "Тоболе". Я один из лидеров команды, почти в каждом матче забиваю и приношу пользу клубу. Сейчас у меня контракт до конца года, а потом я решу, что делать дальше. Если здоровье будет такое же, как и сейчас, думаю, продолжу карьеру.

- Есть наметки, чем хотели бы заниматься после завершения карьеры игрока?

- Уверен, что я останусь в футболе, но в качестве кого - пока не определился. Футбол - моя жизнь, думаю, что могу быть полезен не только на поле.

- Если вас как легенду клуба позовут снова работать в ЦСКА, примете такое предложение?

- Пока я играю в футбол, поддерживаю связь с руководством ЦСКА. На эту тему мы еще не разговаривали. После завершения карьеры, может быть, поднимем этот вопрос. Если буду нужен клубу в любом качестве, я только рад помочь.

- С кем именно из руководства ЦСКА поддерживаете связь, ведь там происходили изменения?

- Когда возникают какие-то вопросы, мы с Романом Юрьевичем (Бабаевым) их решаем и с удовольствием общаемся. Я рад, что в клубе обо мне осталась хорошая память.

- Гайич переходит в ЦСКА из принципиального соперника вашего родного "Партизана" - "Црвены Звезды". Вы бы могли играть за "Црвену Звезду" или "Спартак", если бы был такой вариант?

- Я никогда не думал ни о "Спартаке", ни о "Црвене Звезде". Тем более мне сейчас 35 лет, и, думаю, я не нужен ни одному из этих клубов. "Партизан" и ЦСКА - две команды, которые в моем сердце и дали мне все для футбольной карьеры. Поэтому я вижу себя только в этих двух клубах, как закончу карьеру.

Напомним, в карьере Тошича также были "Кельн", "Манчестер Юнайтед", "Тайчжоу Юаньда", "Банат Зренянин", "Пролетер Зренянин". За сборную Сербии сыграл 76 матчей и забил 11 голов в период 2007-2016 годов.

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Метки:
Тобол ФК ЦСКА Сербия

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