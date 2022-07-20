Лидер "Кызыл-Жара" рискует пропустить матч Лиги конференций с "Осиеком"

Полузащитник "Кызыл-Жара" Дарко Зорич может не сыграть в первом матче квалификации Лиги конференций против хорватского "Осиека". О состоянии игрока в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался главный тренер команды Али Алиев.
Черногорец получил травму в недавнем матче Кубка Казахстана против "Кайсара". Он покинул поле на 24-й минуте.
"Мы лишились Дарко Зорича в игре с "Кайсаром" - это невосполнимая потеря для нас. Его опыт и скоростные качества необходимы для нас. Но посмотрим в день игры на его состояние, сможет ли он сыграть", - заявил Алиев.
Зорич провел в нынешнем сезоне 15 матчей в чемпионате Казахстана и забил четыре мяча.
Напомним, матч "Кызыл-Жар" - "Осиек" пройдет 21 июля на "Астана Арене", начало встречи - 18:00. Ответная игра состоится 28 июля. В случае прохода в третий квалификационный раунд казахстанский клуб в дальнейшем сыграет с победителем пары "Ботев" - АПОЭЛ.
Реклама