Лидер "Кызыл-Жара" рискует пропустить матч Лиги конференций с "Осиеком"

Полузащитник "Кызыл-Жара" Дарко Зорич может не сыграть в первом матче квалификации Лиги конференций против хорватского "Осиека". О состоянии игрока в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался главный тренер команды Али Алиев.

Черногорец получил травму в недавнем матче Кубка Казахстана против "Кайсара". Он покинул поле на 24-й минуте.

"Мы лишились Дарко Зорича в игре с "Кайсаром" - это невосполнимая потеря для нас. Его опыт и скоростные качества необходимы для нас. Но посмотрим в день игры на его состояние, сможет ли он сыграть", - заявил Алиев.

Зорич провел в нынешнем сезоне 15 матчей в чемпионате Казахстана и забил четыре мяча.

Напомним, матч "Кызыл-Жар" - "Осиек" пройдет 21 июля на "Астана Арене", начало встречи - 18:00. Ответная игра состоится 28 июля. В случае прохода в третий квалификационный раунд казахстанский клуб в дальнейшем сыграет с победителем пары "Ботев" - АПОЭЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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