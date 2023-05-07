Лидер КПЛ потерпел первое поражение в матче с удалением

Карагандинский "Шахтер" нанес петропавловскому "Кызыл-Жару" первое поражение в чемпионате Казахстана по футболу. Случилось это в рамках восьмого тура, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 62-й минуте забил Тимур Чогадзе. А двумя минутами ранее у петропавловцев удаление заработал Иван Граф.
Несмотря на неудачу, "Кызыл-Жар" с 19 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Шахтер" (8) остался на 11-й строчке.
В следующем туре, 13 мая, "Шахтер" на выезде сыграет с "Атырау", а "Кызыл-Жар" дома примет "Жетысу".
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