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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Лидер КПЛ потерпел первое поражение в матче с удалением

Лидер КПЛ потерпел первое поражение в матче с удалением
©ФК "Кызыл-Жар"

Карагандинский "Шахтер" нанес петропавловскому "Кызыл-Жару" первое поражение в чемпионате Казахстана по футболу. Случилось это в рамках восьмого тура, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 62-й минуте забил Тимур Чогадзе. А двумя минутами ранее у петропавловцев удаление заработал Иван Граф.

Несмотря на неудачу, "Кызыл-Жар" с 19 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Шахтер" (8) остался на 11-й строчке.

В следующем туре, 13 мая, "Шахтер" на выезде сыграет с "Атырау", а "Кызыл-Жар" дома примет "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
2 Астана 8 6 0 2 12-9 18
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 8 1 0 7 5-13 3

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Шахтер ФК

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