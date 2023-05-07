Лидер КПЛ потерпел первое поражение в матче с удалением

Карагандинский "Шахтер" нанес петропавловскому "Кызыл-Жару" первое поражение в чемпионате Казахстана по футболу. Случилось это в рамках восьмого тура, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 62-й минуте забил Тимур Чогадзе. А двумя минутами ранее у петропавловцев удаление заработал Иван Граф.

Несмотря на неудачу, "Кызыл-Жар" с 19 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Шахтер" (8) остался на 11-й строчке.

В следующем туре, 13 мая, "Шахтер" на выезде сыграет с "Атырау", а "Кызыл-Жар" дома примет "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 2 Астана 8 6 0 2 12-9 18 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 8 1 0 7 5-13 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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