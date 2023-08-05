Лидер клуба КПЛ перешел в состав четырехкратного чемпиона другой страны

Португальский полузащитник "Аксу" Тони Силва нашел новый клуб. Теперь 29-летний футболист будет играть в чемпионате Кувейта, передает корреспондент Vesti.kz.
Сообщается, что он подписал контракт с действующим чемпионом страны - клубом "Казма". При этом команда четыре раза выигрывала национальное первенство.
В сезоне-2023 Казахстанской Премьер-Лиги Тони Силва провел за "Аксу" 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Перед уходом игрока, "Аксу" после 17 игр находился на 14-м месте чемпионата страны.
Ранее Силва также играл и за "Тараз", "Тобол" и "Туран". Что касается его нового клуба, то "Казма" в чемпионате Кувейта в прошлом сезоне занял третье место.
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