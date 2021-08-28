Лидер "Астаны" заинтересовал клубы из РПЛ и Германии

За футболистом "Астаны" и сборной Армении Тиграном Барсегяном следят некоторые зарубежные клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, помимо словацкого "Слована", интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба - один из РПЛ, второй из второй немецкой Бундеслиги.

Отмечается, что многое будет зависеть от его игры за сборную своей страны в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

27-летний Барсегян выступает за "Астану" с прошлого года, а ранее защищал цвета другого представителя чемпионата Казахстана - "Кайсара". В нынешнем сезоне КПЛ он провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть ассистов.

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