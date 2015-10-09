Лидер "Астаны" в списках клубов Испании и Италии. Он покинет Казахстан после ЧМ-2026?

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич отлично выглядит в составе национальной команды на чемпионате мира-2026. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из европейских клубов претендует на хавбека и почему у "Астаны" почти нет шансов его удержать.

Башич сыграл во всех трех матчах группового этапа и дважды из них выходил в основе. Против Канады и Катара Иван играл с первых минут и был одним из лучших на поле в составе своей команды. По средней оценке Башич входит в пятерку лучших игроков сборной Боснии и Герцеговины на турнире. Против Катара он еще и результативным действием отметился - голевой передачей.

Мобильность и достаточно цельный образ современного полузащитника сделали из Башича одно из открытий турнира в составе боснийцев для широкой аудитории. Болельщики и эксперты даже удивлены, что Иван как оказалось представляет не топовый европейский чемпионат, а выступает в Казахстане.

Для "Астаны" есть две стороны относительно выступления Башича на ЧМ. Для клуба - это престижно и подчеркивает, что селекция сработала отлично, подписав такого игрока. Но очевидно и другое - босниец уйдет из "Астаны" в ближайшее время.

У клуба и без того финансовые трудности, удержать его сейчас не представляется возможным. Да и срок его контракта действует лишь до конца года. Уже сейчас Иван имеет право вести переговоры с другими командами.

И определенно карты на руках у Ивана. Он волен выбирать лучший для себя вариант, благо, ЧМ-2026 спровоцировал к нему интерес от клубов из больших лиг. В зарубежных СМИ уже писали об интересе шотландского "Селтика".

Недавно также стало известно, что Башич попал в списки: испанского "Эльче", немецкого "Айнтрахта" и итальянской "Венеции". "Астане", если брать во внимание ее экономическое положение, даже выгодно продать Башича именно сейчас.

Да, у Ивана остается только полгода до конца контракта со столичным клубом, поэтому получить максимум или даже рыночную стоимость (Иван оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро) вряд ли получится. Но заработать условные 300-500 тысяч евро вполне реально и для "Астаны" даже эти деньги будут полезны и важны.

Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины вышла в 1/16 финала чемпионата мира. На этой стадии команда Башича сыграет с командой-хозяйкой турнира - США. Этот матч состоится 2 июля и начнется в 5:00 по казахстанскому времени.

Фото: instagram.com/reprezentacija.ba©

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