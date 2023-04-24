Был ли пенальти в концовке матча "Кайрат" - "Ордабасы" и почему судья не смотрел VAR?

Накануне в Алматы "Кайрат" и "Ордабасы" устроили голевую перестрелку в рамках седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, в которой не удалось выявить победителя (2:2). Однако в концовке игры случился весьма спорный эпизод, а шымкентская команда могла увезти победу. Подробнее - в материале Vesti.kz.
Жоао Пауло вывел "Кайрат" вперед на 36-й минуте матча. Счет 1:0 продержался до 58-й минуты, когда Гафуржан Суюмбаев вернул ничью на табло.
А на 68-й минуте Асхат Тагыберген пробил пенальти и оставил уже "Кайрат" в роли догоняющего. На 76-й минуте Жоао Пауло оформил дубль и спас алматинцев от поражения.
Судья Григорий Московченко добавил к основному времени матча пять минут. На первой добавленной минуте Жоао Пауло мог сделать хет-трик, но его удар с дальней дистанции угодил в перекладину.
Минутой позже случился тот самый спорный эпизод. Вышедший на замену узбекистанский нападающий "Ордабасы" Бобур Абдухоликов получил мяч в штрафной соперника, прокинул его вперед и упал после столкновения с вратарем "Кайрата" Вадимом Ульяновым.
При детальном рассмотрении момента можно увидеть, что Абдухоликов успел прокинуть мяч мимо Ульянова, который затем врезался в нападающего гостей (смотреть на 6:56).
По неизвестным причинам, в эпизод не вмешался VAR. А затем судья матча Московченко дал свисток об окончании игры. Видимо, арбитр хотел избежать скандала после игры.
Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев никак не прокомментировал этот эпизод.
"Ордабасы" с 14 очками завершил седьмой тур на четвертом месте турнирной таблицы, а "Кайрат" (12) занимает пятую позицию в КПЛ.
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