Был ли пенальти в концовке матча "Кайрат" - "Ордабасы" и почему судья не смотрел VAR?

Накануне в Алматы "Кайрат" и "Ордабасы" устроили голевую перестрелку в рамках седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, в которой не удалось выявить победителя (2:2). Однако в концовке игры случился весьма спорный эпизод, а шымкентская команда могла увезти победу. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Жоао Пауло вывел "Кайрат" вперед на 36-й минуте матча. Счет 1:0 продержался до 58-й минуты, когда Гафуржан Суюмбаев вернул ничью на табло.

А на 68-й минуте Асхат Тагыберген пробил пенальти и оставил уже "Кайрат" в роли догоняющего. На 76-й минуте Жоао Пауло оформил дубль и спас алматинцев от поражения.

Судья Григорий Московченко добавил к основному времени матча пять минут. На первой добавленной минуте Жоао Пауло мог сделать хет-трик, но его удар с дальней дистанции угодил в перекладину.

Минутой позже случился тот самый спорный эпизод. Вышедший на замену узбекистанский нападающий "Ордабасы" Бобур Абдухоликов получил мяч в штрафной соперника, прокинул его вперед и упал после столкновения с вратарем "Кайрата" Вадимом Ульяновым.

При детальном рассмотрении момента можно увидеть, что Абдухоликов успел прокинуть мяч мимо Ульянова, который затем врезался в нападающего гостей (смотреть на 6:56).

По неизвестным причинам, в эпизод не вмешался VAR. А затем судья матча Московченко дал свисток об окончании игры. Видимо, арбитр хотел избежать скандала после игры.

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев никак не прокомментировал этот эпизод.

"Ордабасы" с 14 очками завершил седьмой тур на четвертом месте турнирной таблицы, а "Кайрат" (12) занимает пятую позицию в КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"