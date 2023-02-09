Два легионера присоединились к двукратному чемпиону Казахстана

На просмотре в "Тоболе" находятся два футболиста. Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.
Это 27-летний австрийский полузащитник Мануэль Мартич и 23-летний боснийский хавбек Йован Илич.
Мартич прежде играл за финский ХИК, венгерский "Мезекевешд", хорватский "Интер Запрешич", австрийские "Рапид", "Санкт-Пельтен" и "Форветс".
Илич на родине выступал за "Пролетер", "Нови-Сад" и "Бродарак".
"Тобол" - двукратный чемпион Казахстана (2010, 2021).
Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Тобол" стартует домашним матчем с "Аксу".
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