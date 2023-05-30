Легионер собрался вернуться в казахстанский клуб, который он "кинул"

Украинский полузащитник "Окжетпеса" Иван Брикнер намерен покинуть кокшетаускую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летнего футболиста не устраивает ситуация в команде. Футболисты, тренеры и персонал "Окжетпеса" три месяца не получают заработную плату.
Брикнер связался с "Жетысу", в котором выступал в прошлом сезоне в первой лиге. Однако в зимнее межсезонье украинец, не уведомив клуб, решил перейти в "Окжетпес". В талдыкорганском клубе остались недовольны тем решением полузащитника, поэтому в летнее межсезонье вероятность его возвращения остается невысокой.
В сезоне-2022 Брикнер провел в составе "Жетысу" 23 матча и забил пять голов. В текущем сезоне КПЛ на его счету девять матчей и два забитых гола.
До переезда в Казахстан Брикнер выступал исключительно в украинских клубах.
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