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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Легионер собрался вернуться в казахстанский клуб, который он "кинул"

Легионер собрался вернуться в казахстанский клуб, который он "кинул"
©ФК "Жетысу"

Украинский полузащитник "Окжетпеса" Иван Брикнер намерен покинуть кокшетаускую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летнего футболиста не устраивает ситуация в команде. Футболисты, тренеры и персонал "Окжетпеса" три месяца не получают заработную плату.

Брикнер связался с "Жетысу", в котором выступал в прошлом сезоне в первой лиге. Однако в зимнее межсезонье украинец, не уведомив клуб, решил перейти в "Окжетпес". В талдыкорганском клубе остались недовольны тем решением полузащитника, поэтому в летнее межсезонье вероятность его возвращения остается невысокой.

В сезоне-2022 Брикнер провел в составе "Жетысу" 23 матча и забил пять голов. В текущем сезоне КПЛ на его счету девять матчей и два забитых гола.

До переезда в Казахстан Брикнер выступал исключительно в украинских клубах.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Окжетпес ФК КПЛ

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