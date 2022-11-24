Легионер рассказал о несостоявшемся переходе в "Астану"

Сербский футболист "Шахтера" Стефан Букорац рассказал Meta-ratings.kz о несостоявшемся переходе в "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

- В межсезонье тобой интересовалась "Астана". Почему не состоялся переход?

- Да, действительно "Астана" была заинтересована в моих услугах, однако я продлился в тот момент с "Шахтером" и принял решение остаться в Караганде.

- Есть ли вероятность, что в новом сезоне ты будешь играть за другой казахстанский клуб?

- У меня остался год по контракту с "Шахтером", но я еще не говорил с клубом о своих целях и планах на следующий сезон. Если мы договоримся, то я непременно останусь.

31-летний Букорац провел в КПЛ-2022 за карагандинский клуб 23 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста. В Казахстане он также играл за актауский "Каспий" в период 2020-2021 годов. В его карьере еще были "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь), "Пролетер", "Металац", "Доньи Срем" (все - Сербия), "Младост" (Черногория), "Эносис" (Кипр), "Динамо" (Тбилиси, Грузия).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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