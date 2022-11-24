Легионер рассказал о несостоявшемся переходе в "Астану"

Сербский футболист "Шахтера" Стефан Букорац рассказал Meta-ratings.kz о несостоявшемся переходе в "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
- В межсезонье тобой интересовалась "Астана". Почему не состоялся переход?
- Да, действительно "Астана" была заинтересована в моих услугах, однако я продлился в тот момент с "Шахтером" и принял решение остаться в Караганде.
- Есть ли вероятность, что в новом сезоне ты будешь играть за другой казахстанский клуб?
- У меня остался год по контракту с "Шахтером", но я еще не говорил с клубом о своих целях и планах на следующий сезон. Если мы договоримся, то я непременно останусь.
31-летний Букорац провел в КПЛ-2022 за карагандинский клуб 23 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста. В Казахстане он также играл за актауский "Каспий" в период 2020-2021 годов. В его карьере еще были "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь), "Пролетер", "Металац", "Доньи Срем" (все - Сербия), "Младост" (Черногория), "Эносис" (Кипр), "Динамо" (Тбилиси, Грузия).
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