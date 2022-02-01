Легионер "кинул" клуб КПЛ и выбрал другой

Нигерийский полузащитник Чиди Осучукву, выступавший ранее за "Ордабасы", прибыл в расположение "Турана", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 28-летний центральный полузащитник принял приглашение наставника туркестанцев Владимира Газзаева, несмотря на обещание руководству "Ордабасы" не подписывать ни с кем контракт, пока не ознакомится с предложением самих шымкентцев.

Сообщается, что "Туран" хотел подписать другого экс-легионера шымкентцев Абдуллаи Диакате.

Осучукву выступал за "Ордабасы" в КПЛ-2021. На его счету 22 матча во всех турнирах и три ассиста.