Легенду "Кайрата" убрали из штаба клуба КПЛ и отправили во вторую команду

Туркмено-казахстанский специалист Реджепмурад Агабаев покинул тренерский штаб актауского "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Произошло это в связи с отставкой главного тренера Кахабера Цхададзе, покинувшего свой пост после пяти поражений кряду на старте КПЛ.
Агабаев будет работать в молодежной команде "Каспия" со значительным понижением в заработной плате.
Воспитанник известного тренера Курбана Бердыева начинал свою карьеру в Туркмении, откуда в 1999 году переехал в "Кайрат". За четыре сезона в составе алматинцев забил 46 голов. По этому показателю он входит в число лучших бомбардиров в независимой истории клуба.
В следующих четырех сезонах форвард помог "Атырау" дважды завоевать серебряные награды чемпионата.
После этого Агабаев выступал в составах "Есиль-Богатыря" и "Каспия". В 2005 году принял гражданство Казахстана. До "Каспия" Реджепмурад Агабаев работал в тренерском штабе "Окжетпеса" и помогал Андрею Карповичу.
Загрузка матч-центра...
Реклама