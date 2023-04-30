Легенду "Кайрата" убрали из штаба клуба КПЛ и отправили во вторую команду

Туркмено-казахстанский специалист Реджепмурад Агабаев покинул тренерский штаб актауского "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Произошло это в связи с отставкой главного тренера Кахабера Цхададзе, покинувшего свой пост после пяти поражений кряду на старте КПЛ.

Агабаев будет работать в молодежной команде "Каспия" со значительным понижением в заработной плате.

Воспитанник известного тренера Курбана Бердыева начинал свою карьеру в Туркмении, откуда в 1999 году переехал в "Кайрат". За четыре сезона в составе алматинцев забил 46 голов. По этому показателю он входит в число лучших бомбардиров в независимой истории клуба.

В следующих четырех сезонах форвард помог "Атырау" дважды завоевать серебряные награды чемпионата.

После этого Агабаев выступал в составах "Есиль-Богатыря" и "Каспия". В 2005 году принял гражданство Казахстана. До "Каспия" Реджепмурад Агабаев работал в тренерском штабе "Окжетпеса" и помогал Андрею Карповичу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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