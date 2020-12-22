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Легенда уходит из клуба. Вспоминаем топ-5 ярких моментов Шомко в "Астане"

Футболист может продолжить карьеру в РПЛ.

Легенда уходит из клуба. Вспоминаем топ-5 ярких моментов Шомко в "Астане"
Дмитрий Шомко. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Один из лидеров "Астаны" Дмитрий Шомко близок к переходу в другой клуб. Корреспондент Vesti.kz предлагает вспомнить самые яркие и запомнившиеся болельщикам моменты с участием защитника в стане столичного клуба.

30-летний уроженец Экибастуза выступал за "Астану" на правах аренды еще в 2011 году, но окончательно перебрался в столицу только в 2014 году. За семь проведенных сезонов в составе клуба Дмитрий отыграл 276 матчей во всех турнирах. По количеству проведенных встреч в футболке "сине-желтых" Шомко занимает третье место в истории клуба, отставая лишь от Ненада Эрича и Абзала Бейсебекова. Также крайний защитник занимает третье место в истории "Астаны" по количеству голевых передач - 48, уступая лишь Фокси Кетевоаме и Марину Томасову. За все это время Шомко забил 12 голов.


Невероятный гол в ворота ХИКа

Гол, забитый Дмитрием в ворота финского клуба, помог "Астане" совершить невероятный подвиг и пробиться в следующий этап квалификации Лиги чемпионов 2015/16. Дальше была история - "Астана" пробилась в групповой этап престижнейшего евротурнира. Шомко отыграл в пяти матчах групповой стадии. 



Стал чуть ли не национальным героем

Эта ситуация случилась в матче первого тура группового этапа того же розыгрыша. "Астана" принимала на своем поле турецкий "Галатасарай". Одним из запомнившихся эпизодов стал момент стычки между Шомко и форвардом гостей Лукасом Подольски. Эпизод был игровым, но многие связали его с неприятными для казахстанцев шутками о Борате, которые позволил себе немецкий нападающий сразу после окончания жеребьевки, узнав о скорой поездке своей команды в Казахстан. Самого Лукаса практически весь матч освистывали болельщики, пришедшие на "Астана Арену". 



Тройной ассист и историческое достижение для казахстанского футбола

В 2017 году столичные выступали в групповом этапе Лиги Европы. Это тот самый сезон, когда команде удалось пробиться в 1/16 финала евротурнира. В домашней встрече с "Маккаби" из Тель-Авива феерили Шомко, Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга. Сначала Дмитрий своим ударом со штрафного попал мячом в руку соперника, заработав пенальти. Затем Шомко выдал великолепный кросс точно на ворвавшегося в штрафную Твумаси. Во втором тайме Шомко пошел в дриблинг на чужой половине поля, оставил не у дел двоих соперников и выдал голевой пас на Кабанангу, которому оставалось расстрелять одинокого голкипера. Разгромная победа со счетом 4:0, а Шомко записал на свой счет три ассиста. Да, по факту их было два, но уж очень велика была роль защитника в забитом с пенальти голе, ведь именно он заработал одиннадцатиметровый.



По итогам этой игры Шомко вместе с Кабанангой вошли в символическую сборную тура в Лиге Европы. Он стал первым казахстанцем в истории, которому покорилось это достижение.



Пушка в Лиссабоне и смазанная улыбка на лицах соперника

В 1/16 финала "Астана" играла с лиссабонским "Спортингом". Дома казахстанский клуб проиграл со счетом 1:3, даже несмотря на быстрый гол в исполнении Томасова и лидерство по итогам первого тайма. В ответной встрече португальцы вели со счетом 3:1 к 80-й минуте встречи, но "Астана" не просто билась до последнего, но и смогла добыть ничейный исход. Сначала отличился Твумаси, а на четвертой добавленной минуте сравнял счет Шомко, поразив ворота Руя Патрисиу ударом бильярдной точности из-за пределов штрафной. "Спортинг" прошел дальше, но гол Шомко ощутимо подпортил португальцам настроение.



Гол и историческая победа в матче с великим соперником

В домашней игре группового этапа Лиги Европы 2019/20 против "Манчестер Юнайтед" столичному клубу удалось одержать волевую победу. Начало этому успеху положил гол Шомко на 55-й минуте игры. Этот мяч Дмитрий запомнит на всю жизнь.



В составе "Астаны" Шомко стал шестикратным чемпионом Казахстана, четырехкратным обладателем Суперкубка страны и один раз выиграл Кубок. В 2015 году Дмитрий был признан лучшим казахстанским футболистом.

Напомним, что по итогам сезона Шомко вместе с "Астаной" занял третье место в таблице КПЛ. Ранее сообщалось, что клуб также покинул полузащитник Иван Маевский.

 

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Метки:
Футбол Астана ФК ХИК Лига чемпионов Лига Европы Твумаси Патрик Манчестер Юнайтед КПЛ-2020

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