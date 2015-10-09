"Кызылжар" отыгрался со счета 0:2, но уступил "Кайрату" в КПЛ-2026

Алматинский "Кайрат" обыграл на выезде петропавловский "Кызылжар" (4:2) в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

В дебюте матча алматинцы забили два быстрых гола. На девятой минуте финн Яакко Оксанен замкнул головой подачу своего соотечественника Ойвы Якколы.

На 13-й минуте испанский новичок "Кайрата" Марк Гуаль впервые поразил ворота соперника, в третий раз выйдя на поле в составе алматинцев.

Впрочем, на 22-й минуте француз Стефан Баокен отквитал один гол. Второй мяч в ворота Темирлана Анарбевова на 39-й минуте забил Этиен Бугре. Ивуариец отличился с пенальти.

"Кайрат" сумел переломить ход матча во втором тайме. На 78-й минуте Жоржиньо с пенальти вывел гостей вперед. Окончательный результат установил другой португалец Луиш Мата, поразивший пустые ворота на 90+2-й минуте. Для Маты этот гол стал дебютным в "Кайрате".

В следующем туре "Кайрат" на выезде сыграет с "Окжетпесом", а "Кызылжар" в гостях встретится с "Елимаем". Оба матча пройдут 27 июня.

"Кайрат" набрал 33 очка и занимает второе место в КПЛ-2026. У "Кызылжара" 15 очков и 11 место.

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