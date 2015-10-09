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КПЛ
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"Кызылжар" отыгрался со счета 0:2, но уступил "Кайрату" в КПЛ-2026

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"Кызылжар" отыгрался со счета 0:2, но уступил "Кайрату" в КПЛ-2026 ©ФК "Кызылжар"

Алматинский "Кайрат" обыграл на выезде петропавловский "Кызылжар" (4:2) в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" обыграл на выезде петропавловский "Кызылжар" (4:2) в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

В дебюте матча алматинцы забили два быстрых гола. На девятой минуте финн Яакко Оксанен замкнул головой подачу своего соотечественника Ойвы Якколы.

На 13-й минуте испанский новичок "Кайрата" Марк Гуаль впервые поразил ворота соперника, в третий раз выйдя на поле в составе алматинцев.

Впрочем, на 22-й минуте француз Стефан Баокен отквитал один гол. Второй мяч в ворота Темирлана Анарбевова на 39-й минуте забил Этиен Бугре. Ивуариец отличился с пенальти.

"Кайрат" сумел переломить ход матча во втором тайме. На 78-й минуте Жоржиньо с пенальти вывел гостей вперед. Окончательный результат установил другой португалец Луиш Мата, поразивший пустые ворота на 90+2-й минуте. Для Маты этот гол стал дебютным в "Кайрате".

В следующем туре "Кайрат" на выезде сыграет с "Окжетпесом", а "Кызылжар" в гостях встретится с "Елимаем". Оба матча пройдут 27 июня.

"Кайрат" набрал 33 очка и занимает второе место в КПЛ-2026. У "Кызылжара" 15 очков и 11 место.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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