"Кызыл-Жар" разгромил "Ордабасы" в матче с удалением Смакова и вышел на четвертое место в КПЛ

"Ордабасы" уступил "Кызыл-Жару" в перенесенном матче первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились Юрий Бушман (2-я минута), Валерий Каршакевич (9-я), Дарко Зорич (57-я), Александр Симчевич (62-я, автогол) и Павел Яковлев (79-я).

При этом шымкентцы заканчивали игру вдесятером вследствие удаления на 21-й минуте Мухаммадчона Рахимова. Кроме того, у "Ордабасы" за пререкания с рефери был удален аналитик команды Самат Смаков.

Победа позволила "Кызыл-Жару" набрать 29 очков и подняться с шестого места на четвертое. "Ордабасы" опустился с пятой строчки на шестую, в активе команды 27 баллов.

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