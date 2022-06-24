"Кызыл-Жар" претендует на игрока сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов в летнее трансферное окно может подписать контракт с "Кызыл-Жаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На днях футболист покинул расположение "Турана", который испытывает финансовые проблемы. "Кызыл-Жар" при этом находится в поисках усиления на разные позиции и, в частности, активно изучает рынок казахстанских игроков. Тапалов входит в сферу интересов петропавловского клуба и может заключить контракт до конца года.

В нынешнем сезоне игрок провел девять матчей в КПЛ за "Туран". Он универсален и может действовать как на позиции крайнего защитника, так и в центре полузащиты.

"Кызыл-Жар" на данный момент занимает десятое место в чемпионате Казахстана. В июле команде предстоит участие в квалификации Лиги конференций, в первом раунде подопечные Али Алиева сыграют против хорватского "Осиека".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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