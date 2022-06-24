"Кызыл-Жар" претендует на игрока сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов в летнее трансферное окно может подписать контракт с "Кызыл-Жаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
На днях футболист покинул расположение "Турана", который испытывает финансовые проблемы. "Кызыл-Жар" при этом находится в поисках усиления на разные позиции и, в частности, активно изучает рынок казахстанских игроков. Тапалов входит в сферу интересов петропавловского клуба и может заключить контракт до конца года.
В нынешнем сезоне игрок провел девять матчей в КПЛ за "Туран". Он универсален и может действовать как на позиции крайнего защитника, так и в центре полузащиты.
"Кызыл-Жар" на данный момент занимает десятое место в чемпионате Казахстана. В июле команде предстоит участие в квалификации Лиги конференций, в первом раунде подопечные Али Алиева сыграют против хорватского "Осиека".
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