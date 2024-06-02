"Кызыл-Жар" оставили без победы в матче КПЛ-2024

Петропавловский "Кызыл-Жар" и семейский "Елимай" сыграли в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась вничью со счетом 1:1.

Хозяева поля первыми вышли вперед после гола капитана команды Юрия Бушмана на 63-й минуте. Гости отыгрались через 14 минут благодаря мячу Еркебулана Нургалиева.

"Елимай" набрал 15 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата Казахстана. У "Кызыл-Жара" десять баллов и десятое место в КПЛ-2024.

В 11 туре "Елимай" 16 июня примет "Актобе". Петропавловцы пропускают этот тур.

Отметим, что "Кызыл-Жар" не побеждает на протяжении шести матчей. Последний раз команда набрала три очка 6 апреля в матче с "Женисом" (4:0) после этого, петропавловцы потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.