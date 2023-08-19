"Кызыл-Жар" обыграл аутсайдера и подвинул "Кайрат"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 20
Голы:Смилянич, 58 (0:1); Имнадзе (Саулет), 61 (0:2); Бушман, 87 (0:3); Коцев (Таипи), 90 (1:3)
Нереализованные пенальти:Бушман, 87 (0:3)
"Кызыл-Жар" одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 20 августа, команда сыграла в Актау с местным "Каспием" и выиграла 2:1.
Счет в матче открыл Борис Смилянич, отличившийся на 58 минуте.
На 61 минуте второй гол в ворота хозяев забил Лука Имнадзе.
На 87 минуте гости могли еще раз распечатать соперника, но Юрий Бушман не забил пенальти.
И уже в добавленное ко второму тайму время Стефан Коцев размочил счет и не дал "Каспию" проиграть всухую.
Подробная статистика матча доступна здесь.
Набрав три очка, "Кызыл-Жар" поднялся на четвертое место в КПЛ, сместив с пятой строчки "Кайрат". "Каспий" же остался на 12 месте из 14 команд. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.
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