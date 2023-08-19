"Кызыл-Жар" обыграл аутсайдера и подвинул "Кайрат"

"Кызыл-Жар" одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 20 августа, команда сыграла в Актау с местным "Каспием" и выиграла 2:1.

Счет в матче открыл Борис Смилянич, отличившийся на 58 минуте.

На 61 минуте второй гол в ворота хозяев забил Лука Имнадзе.

На 87 минуте гости могли еще раз распечатать соперника, но Юрий Бушман не забил пенальти.

И уже в добавленное ко второму тайму время Стефан Коцев размочил счет и не дал "Каспию" проиграть всухую.

Подробная статистика матча доступна здесь.

Набрав три очка, "Кызыл-Жар" поднялся на четвертое место в КПЛ, сместив с пятой строчки "Кайрат". "Каспий" же остался на 12 месте из 14 команд. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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