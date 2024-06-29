"Кызыл-Жар" и аутсайдер КПЛ-2024 определили победителя матча

Петропавловский "Кызыл-Жар" и карагандинский "Шахтер" открыли программу 13-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Первый гол был забит на 56-й минуте, когда отличился украинский форвард Олексий Щебетун. Окончательный результат на 91-й минуте установил грузинский форвард Лука Имнадзе.
"Кызыл-Жар" с 13-ю очками остался на десятом месте, а "Шахтер", набравший семь баллов, замыкает таблицу КПЛ, располагаясь на 13-м месте.
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