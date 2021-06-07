"Курбан Бердыев? Все возможно". Казахстанский эксперт высказался о будущем главном тренере "Кайрата"

Знаменитый тренер Курбан Бердыев может возглавить "Кайрат", считает известный специалист Болат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он заявил, что пока рано оценивать работу Алексея Шпилевского, который ушел из клуба после двух с половиной лет работы, и отметил, что алматинцы по-прежнему должны выполнить задачи в чемпионате Казахстана и Лиге чемпионов.

- Уход Алексея Шпилевского - это плюс для "Кайрата"?

- В этом году "Кайрат" сдал по многим позициям. Что-то получалось, что-то нет. Возможно, напрашивались перестановки, а тут тренер как раз нашел другой вариант. Вторая Бундеслига - это серьезный вызов.

Пока тяжело говорить о его работе, потому что уход Шпилевского достаточно неожиданный. Команда показывала разные результаты, а впереди Лига чемпионов. Там клуб продемонстрирует свою истинную силу. Задача все-таки пройти не один раунд.

- Кирилл Кекер, ставший исполняющим обязанности главного тренера, - это временная фигура или нет?

- Я думаю, он недолго будет работать с основным составом. Наверное, есть кандидаты с предложением возглавить клуб. Но мы узнаем об этом по факту. Обязательно появится тренер, который будет дальше вести команду, потому что задачи догнать "Астану", побороться за чемпионство и удачно выступить в Лиге чемпионов никто не снимал с клуба.

- Может ли главным тренером стать Курбан Бердыев, ставший недавно советником руководителя в "Кайрате"?

- Все возможно. Бекиевич известен больше не как функционер или менеджер, он больше тренер. Не исключаю и такого варианта.

Напомним, Шпилевский с конца 2018 года был главным тренером "желто-черных", с которыми в сезоне-2020 впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана, а также становился серебряным призером в 2019 году.

33-летний специалист продолжит работу в клубе второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". "Кайрат" в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавил экс-наставник клуба первой лиги "Кайрат-Жастар" Кирилл Кекер.

Сейчас алматинцы занимают третье место в высшем дивизионе и на десять очков отстают от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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